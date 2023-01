Ginevra Lamborghini in gara a “Una voce per San Marino”/ Sfida con la sorella Elettra per l’Eurovision?

Ginevra Lamborghini in gara a “Una voce per San Marino”: c’è anche la sorella Elettra?

Anche Ginevra Lamborghini è pronta a mettersi in gioco nella gara “Una voce per San Marino”, lo show musicale che mira scegliere il cantante che rappresenti il paese all’Eurovision Song Contest. Lo scorso anno è stato Achille Lauro a vincere il contest e a presentarsi poi all’Eurovision come rappresentante di San Marino ma quest’anno chissà che non tocchi proprio a una Lamborghini.

Helena Prestes su Antonino Spinalbese/ "Se non fosse uscita Ginevra, loro due…"

Sì, perché stando alle indiscrezioni lanciate da Pipol anche Elettra Lamborghini si sarebbe presentata per l’ambita gara. Indiscrezione che, tuttavia, al momento non trova conferma nei fatti. Se però fosse vera le due sorelle, i cui rapporti non sono idilliaci, si troverebbero ad essere rivali anche sul palco.

Ginevra Lamborghini/ "Antonino? È tenero. Mi sento benvenuta nel suo harem"

Ginevra Lamborghini e Lorenzo Licitra in gara per San Marino

Tra gli ultimi concorrenti entrati in gara per “Una voce per San Marino”, come fa sapere Biccy, c’è anche Lorenzo Licitra, che si aggiunge agli oltre mille cantanti da tutto il mondo che arrivano da trentun paesi sparsi per il mondo. I casting, svela ancora la fonte, si sono svolti dal 20 al 21 gennaio e continuano in questi giorni fino al 29 gennaio presso l’Auditorium Little Tony a San Marino. La gara continuerà poi con le semifinali previste a febbraio e si concluderanno con la finalissima del 25 febbraio dove sarà proclamato il vincitore che parteciperà quindi alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest come rappresentante della Repubblica di San Marino. La gara è dunque ancora molto lunga: bisognerà vedere se una o entrambe le Lamborghini riusciranno ad accedere alla finalissima e, magari, anche a vincere.

LEGGI ANCHE:

Antonino Spinalbese innamorato di Ginevra?/ "Devo parlarci bene di una cosa e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA