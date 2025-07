Ginevra Lamborghini allarma il web con una foto che la vede in un letto d'ospedale: la cantante è stata operata e spiega cos'è successo

Ginevra Lamborghini spiazza e allarma il web. Nota per essere la sorella della cantante e conduttrice Elettra Lamborghini, Ginevra si è tuttavia fatta conoscere dal pubblico televisivo grazie alla sua avventura al Grande Fratello Vip, nell’edizione alla quale ha partecipato anche Antonino Spinalbese. Nelle ultime ore la cantante ha però scatenato grande preoccupazione a causa della pubblicazione di una storia su Instagram nella quale si mostra in un letto d’ospedale, svelando di aver avuto problemi di salute.

Ginevra è stata sottoposta ad un intervento dopo aver scoperto un problema di salute a quanto pare importante che, tuttavia, per ora non ha specificato. A ‘salvarla’, a quanto pare, sarebbe stato un sogno premonitore, come lei stessa ha ammesso in un mungo messaggio che affianca la foto in ospedale. “Sono stati due mesi lunghi, vissuti come su una montagna russa”, ha esordito Lamborghini, tranquillizzando però tutti i suoi sostenitori, “la cosa più importante è che ce l’abbiamo fatta ed alla fine è andato tutto bene.”

Come sta Ginevra Lamborghini? “Salva grazie al sogno di una persona”

Ginevra Lamborghini fa sapere, anzi, di sentirsi una persona diversa sotto molti punto di vista dopo questi due mesi turbolenti: “Sono felice di come le cose sono andate. Grata perché l’universo mi ha dato tutti gli strumenti per trovare la forza dentro di me”. La cantante spiega, infatti, di essere riuscita ad affrontare questo momento difficile grazie all’amore delle persone care, che le sono state vicino in questo periodo. È a questo punto del suo messaggio che fa cenno al sogno premonitore, ringraziando chi l’ha salvata: “Un grazie speciale alla persona che due mesi e mezzo fa mi ha sognata e mi ha detto: ‘Fai le analisi del sangue, non si sa mai’. Senza quel messaggio non avrei scoperto tante cose e non avrei agito in tempo.“, ha ammesso Ginevra, chiudendo il suo lungo post.