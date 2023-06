Ginevra Lamborghini incastrata dall’audio del fidanzato/ “Antonino? Lei non era single al GF”: lei interviene

Ginevra Lamborghini, storia finta con Antonino Spinalbese al GF Vip? Spunta l’audio che la incastra

Un video che sta facendo il giro del web rischia di sconfessare quanto dichiarato per settimane da Ginevra Lamborghini durante la sua permanenza (e anche dopo) al Grande Fratello Vip. La cantante e sorella di Elettra Lamborghini nella Casa ha istaurato un’amicizia speciale con Antonino Spinalbese che stava diventando qualcosa in più. Poi Ginevra è stata squalificata dal programma, per fare il suo ritorno in qualità di ospite speciale qualche tempo dopo.

Ginevra Lamborghini e Alberto De Pisis nel cast di Beautiful/ Il ruolo dopo il GFvip

In questo secondo ingressi Ginevra si è dichiarata single, dichiarando dunque conclusa la sua storia con ‘Scucugnù’, ovvero Edoardo Casella. Questo ha facilitato il suo riavvicinamento ad Antonino, alimentando il gossip sul loro conto. Quando anche Spinalbese ha lasciato la Casa, i due si sono frequentati per pochissimo tempo, poi tutto è finito. “Non è andata”, aveva ammesso Ginevra. Oggi, a distanza di mesi, il video prima citato potrebbe dare una svolta inaspettata a questa storia.

Antonino Spinalbese, papà innamorato di Luna Marì/ Baci, giochi e coccole a Milano

Ginevra Lamborghini, il fidanzato svela: “Non era single al GF Vip”, lei risponde

Il filmato pubblicato da Pipol Gossip mostra un gruppo di amici tra i quali figura Edoardo Casella, fidanzato di Ginevra Lamborghini. Nel filmato si sente chiaramente la sua versione dei fatti su Antonino e Ginevra: “Antonino era carichissimo! È entrato in studio e Alfonso Signorini lo informa che Ginevra fosse single. Ma noi non potevamo dire che invece… Ginevra non era single!” Parole che riscrivono del tutto la storia e portano a galla una versione dei fatti che potrebbe scatenare molte critiche nei confronti della Lamborghini.

Antonino Spinalbese, frecciatina a Belen?/ "Foto per la festa della mamma. E i papà?"

Proprio per evitare che si scateni questo, Ginevra Lamborghini è subito intervenuta su Instagram, smentendo le parole dell’ex fidanzato. Questa la sua versione: “Ci tenevo a dire una cosa dal momento che ho scorto un po’ di brusio sui social. Insomma, volevo un attimo chiarire la cosa. Mi dispiace vedere e sentire a persone a cui voglio e ho voluto molto bene dire falsità su cose passate. Probabilmente spinte da…non so, il fatto che le cose non sono andate come avrebbero voluto. Insomma, volevo chiarire quella che era la mia posizione.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)













© RIPRODUZIONE RISERVATA