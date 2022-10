Ginevra Lamborghini innamorata di Antonino Spinalbese?/ “Gli occhi parlano da soli”

Grande Fratello vip 7, Ginevra Lamborghini si presenta alla sesta puntata: c’entra Antonino Spinalbese?

Torna il consuetudinario appuntamento TV del Grande Fratello vip 7, con la sesta puntata del reality in onda su Canale 5, che vede tra gli ospiti in studio, Ginevra Lamborghini, dividere il sentiment dei telespettatori, sia per via di Marco Bellavia che per Antonino Spinalbese. La sorella di Elettra Lamborghini é reduce dalla quinta puntata del reality, che l’ha vista subire una squalifica immediata dal gioco in seguito al caso Marco Bellavia e gli attacchi sferrati all’ex volto di Bim Bum Bam nella Casa, tacciati di bullismo dai telespettatori attivi nel web, ed é al centro del gossip per la forte intesa instaurata nel reality con l’ultimo ex di Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese. Che la bella Ginevra Lamborghini sia innamorata del bell’Antonino, tanti da soffrire la separazione da lui?

Molti, tra i due fandom dei diretti interessati farebbero il tifo per la preannunciata coppia vip, a margine degli sguardi complici e i gesti di vicinanza registratisi tra Ginevra e Antonino nella Casa. Basti pensare ad un momento di intimità condiviso da loro con il resto dei concorrenti, al Grande Fratello vip, quando Ginevra ha provocato Antonino a suon di una battuta dalle atmosfere a luci rosse, al grido di “mi sa che tu hai lo zucchino d’oro”, alludendo maliziosamente alle dimensioni delle parti intime dell’ex di Belen Rodriguez. E mentre lei é in diretta alla sesta serata del reality e lui concorre nel gioco della Casa, i rispettivi fan si chiedono cosa davvero spinga Ginevra a tornare in TV, apparendo nello studio del GF vip, se non un interesse nutrito verso Antonino.

Antonino Spinalbese difende Ginevra Lamborghini: cosa c’é tra i due? Lei sorprende lui

In questi giorni, in merito alla squalifica da lei subita al Grande Fratello vip Antonino ha palesato nella Casa di sentirsi responsabile dell’uscita della sorella di Elettra Lamborghini dal reality:”Per come è Ginevra non se lo meritava proprio, questa cosa mi ha fatto stare male. È colpa mia se l’hanno squalificata perché ho detto ‘basta ridere di Marco Bellavia altrimenti sembra bullismo’: se non l’avessi detto, lei non avrebbe mai ripetuto quella parola“. Per il concorrente questo gioco “è un’arma a doppio taglio e lei ha pagato per tutti perché la gente che ci vede ha deciso in questo modo”. Insomma, Antonino sente di aver contribuito alla squalifica di Ginevra, alla quale il pubblico e il Grande Fratello vip non perdona la frase destinata a Marco Bellavia: “Si merita di essere bullizzato”. Non é azzardata l’ipotesi che Ginevra sia coinvolta sentimentalmente da Antonino, soprattutto ora che, seppur a distanza da lei, lui la difende rivolgendole un pensiero.

In occasione della sesta diretta, lei rientra nella Casa per una sorpresa ad Antonino Spinalbese. “Vorrei tanto abbracciarti”, dichiara Ginevra, sul green carpet nel giardino della Casa, parlando a debite distanze antivirus al suo amato Antonino. “Era il mio compagno di giochi, mi faceva i dispetti, mi faceva ridere, aveva sempre qualcosa di carino per me”, aggiunge poi Ginevra parlando di lui. “Io non ho mai chiesto nulla di lei e lei non ha mai chiesto nulla di me”, replica sibillino l’ex di Belen Rodriguez. E a sentenziare sul legame tra i due giovani, é poi il conduttore Alfonso Signorini: “Gli occhi parlano da soli…”. I diretti interessati presunti piccioncini vip, di tutta risposta, restano in silenzio. Una tacita conferma?











