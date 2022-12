Ginevra Lamborghini: “Intesa mentale con Antonino? Vero”/ “Antonella? Anche lei subisce il suo fascino”

Ginevra Lamborghini pronta a tornare al GF Vip: “Ecco perché ho accettato di rientrare”

Marcano ormai pochi giorni al ritorno di Ginevra Lamborghini nella Casa del Grande Fratello Vip. E mentre sul web c’è chi si indigna per questo ritorno, visto la sua squalifica di qualche mese fa, lei si dice felicissima e spiega il motivo e il mood con il quale ritorna in Casa.

Antonella Fiordelisi distrugge Oriana: "Ancella di Antonino, sottona"/ "È gelosa del rapporto che ho con lui"

“Io ho accettato di entrare e ci tengo a precisare che voglio rientrare con quella stessa leggerezza con la quale sono entrata nelle prime due settimane. – ha raccontato durante una chiacchierata a Casa Chi – Ho sicuramente dei rapporti che ho lasciato un po’ in sospeso e che mi piacerebbe in questa settimana – anche perché siamo vicini alle feste – portare un po’ di leggerezza, di stare bene come stavamo nelle prime settimane. Perché io vedo che i ragazzi litigano, bisticciano.” ha chiarito per poi entrare in argomenti più scottanti.

Charlie Gnocchi sbotta contro Antonino e Luca Salatino/ "Uno fa il maschio alfa, l'altro gli è devoto e…"

Ginevra Lamborghini: i sentimenti per Antonino Spinalbese e la stoccata ad Antonella Fiordelisi

Presto sarà di nuovo vicina ad Antonino Spinalbese e in vista di questo ha chiarito: “Con Antonino sicuramente riprenderemo la nostra conoscenza, la nostra amicizia. Se posso essergli di supporto ben venga.” Però ha aggiunto: “Se io e Antonino abbiamo un’intesa mentale? Penso che sia vero, abbiamo un’intesa mentale, è innegabile.”

A proposito di Antonino, Ginevra Lamborghini ha parlato anche del rapporto che lui ha con Antonella Fiordelisi, dicendosi certa che anche quest’ultima abbia un debole per il bel hair stylist: “Antonella è per me un po’ un mistero. All’inizio credevo che avesse davvero un interesse per Antonino. – ha esordito – Ma ad oggi ho cambiato idea e credo che sia presa da Edoardo ma non sia ancora capace di gestire con maturità un rapporto del genere. Loro sono tanto diversi, lei è abituata a provocare, lui è evidente che cerchi la stabilità. Credo che Antonella voglia essere l’amica di Antonino. A volte gli dà ottimi consigli, altre volte meno.” Tuttavia sul finale ha lanciato la stoccata: “Penso che subisca il fascino di Antonino. Lui è belloccio… Lui rimorchia così. Io lo vedo così com’è.”

Antonino Spinalbese: "Oriana? C'è attrazione ma non voglio illuderla"/ "Vorrei essere io quello rifiutato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA