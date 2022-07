“Ginevra Lamborghini mica sei Donatella Versace…”/ Dallo scontro con Signorini a concorrente del GF VIP 7

Ginevra Lamborghini, una volta fu vicinissima al Grande Fratello VIP ma…

Forse non tutti sanno che Ginevra Lamborghini avrebbe dovuto partecipare al Grande Fratello Vip 5, alcune stagioni fa, ma alla fine saltò tutto per uno “scontro” con Alfonso Signorini. Fu lo stesso conduttore del reality, in realtà, a precisare i motivi che portarono alla rottura con la sorella di Elettra. “Lei pretendeva, a livello contrattuale, che una volta entrata nella Casa non si potesse parlare né della sorella Elettra, con cui non va assolutamente d’accordo, né della sua famiglia. Ma allora scusa, di che parliamo?”, aveva spiegato amareggiato il padrone di casa. Allo stesso tempo, Alfonso, era apparso molto dispiaciuto dell’epilogo perché ha sempre ritenuto Ginevra una ragazza con grandissimo potenziale. Forse per questo motivo, quest’anno, è ripartito alla carica per averla nella nuova edizione.

Ginevra Lamborghini, adesso il Grande Fratello VIP è realtà

“Tu entri perché sei Ginevra Lamborghini, se non vuoi parlare di tua sorella che è la persona più famosa della tua famiglia, e non vuoi parlare neanche dei Lamborghini, che è la famiglia storica dalla quale provieni, di che parliamo? Della tua linea di moda? Non sei mica Donatella Versace?“, aveva domandato seccato Alfonso Signorini in passato. Adesso, però, le cose sembrano cambiate. O Ginevra ed Elettra Lamborghini si sono riappacificate, oppure Ginevra è finalmente disposta a parlare della sua famiglia e della sorella più nota. In ogni caso siamo d’accordo con Signorini: avremo a che fare con un personaggio altamente interessante.

