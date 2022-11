Ginevra Lamborghini paragona gli hater alla strage di Chernobyl/ Il web si rivolta

Ginevra Lamborghini e la gaffe su Chernobyl: le sue giustificazioni

Ginevra Lamborghini è stata presa di mira da alcuni hater, dopo la sua squalifica, in seguito alle gravi parole riservate a Marco Bellavia. Come altri concorrenti, l’ereditiera è stata ricoperta di insulti e minacce una volta fuori dal Grande Fratello Vip 2022. Ora, è tornata di nuovo al centro delle critiche; questa volta per un paragone ritenuto infelice.

Ginevra Lamborghini, promuove Oriana Marzoli "Io la amo"/ "Sarah è simpatica", e Micol Incorvia..

Su alcune storie Instagram cancellate in seguito, Ginevra Lamborghini aveva paragonato i suoi hater alla strage di Chernobyl. Il web che considera il riferimento del tutto inappropriato e poco pertinente a quell’evento storico, si è rivoltato contro la sorella di Elettra. A questo punto, l’ex gieffina ha tentato comunque di correre ai ripari con la seguente giustificazione: “Ci tengo a precisare che Twernobyl è rivolto agli hater tossici e ovviamente non al fandom. Lo davo per scontato ma evidentemente non mi sono spiegata bene”. Il popolo social ha dichiarato a gran voce che evidentemente Ginevra Lamborghini non conosce bene la storia.

GFvip, Ginevra Lamborghini: addio ad Antonino Spinalbese?/ Avvistata con un ex Amici

Ginevra Lamborghini promuove Oriana, Sarah e Micol al GF Vip

Ginevra Lamborghini, oltre alla gaffe su Chernobyl, ha organizzato una live su Instagram in cui promuove le new entry del Grande Fratello Vip 2022. L’ereditiera ha esposto ai fan cosa pensa di Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Micol Incorvaia.

Ginevra Lamborghini, come riporta Blogtivvu, su Oriana dichiara: “Oriana io la amo, la amo! Perchè è cazz*tissima, dice quello che pensa! Io Oriana… è il top! Mi piace un sacco […] E’ talmente bona che la guardo volentieri, mi piace!” Poi svela cosa pensa di Sarah: “Sarah è pazza! Completamente pazza, però mi sta simpatica perchè non si capisce un ca… Mi sembra molto peperina, molto da ridere, ma c’è un piccolo problema: ogni tanto mi perdo le parole quindi capisco a metà, ma il significato arriva, quindi è una matta completa ma fa troppo ridere! Infine su Micol dice: “Micol mi piace tanto, anche come ne parlava con Edoardo. Io credo nell’amicizia tra gli ex, ne sono certa. Io stessa ho mantenuto degli ottimi rapporti con i miei ex ai quali voglio bene come dei fratelli, quindi sono molto d’accordo col pensiero di Micol. Mi piace quella ragazza, tanto”.

Ginevra Lamborghini, duro sfogo dopo il GF Vip 2022/ "Mia mamma e mia sorella vittime di insulti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA