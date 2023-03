Ginevra Lamborghini piange per la sorella Elettra/ “Nessuna pace dopo il GF Vip”

Ginevra Lamborghini piange la sorella Elettra in diretta al Grande Fratello Vip: niente pace tra le due

Non riesce a trattenere le lacrime Ginevra Lamborghini nello studio del Grande Fratello Vip quando Signorini affronta con Antonella Fiordelisi il tema della tortuosa relazione con sua sorella Maria Antonietta. La Vippona ha infatti raccontato di avere una sorella maggiore, figlia che la madre ha avuto dal suo primo matrimonio, con la quale però non ha oggi rapporti, anche se lo desidererebbe. Tutto a causa di un errore fatto in passato che Maria Antonietta non ha superato. Il rapporto tra le due sorelle trova delle affinità tra quello che Ginevra ha con Elettra Lamborghini.

Notando le lacrime di Ginevra durante il racconto di Antonella, Signorini le sottolinea e ne approfitta per chiederle come stiano andando le cose con sua sorella Elettra. Lei saluta la Fiordelisi come prima cosa: “Ciao Anto, ti capisco tanto. Ti abbraccio forte e spero che tu potrai rivederla presto.” Poi conferma che i dissapori con la sorella continuano ad esserci: “Con Elettra c’è ancora tempesta, non ci siamo ancora ritrovate”.

