Ginevra Lamborghini positiva al Covid durante quarantena al GF Vip/ Il web sospetta: “Perché Antonino esce…”

Ginevra Lamborghini positiva al Covid durante quarantena al Grande Fratello Vip

Web scatenato dopo le ultime novità arrivate in diretta al Grande Fratello Vip 2022. Alfonso Signorini ha annunciato durante la nuova puntata che Ginevra Lamborghini, in quarantena da lunedì per tornare nella Casa come ospite, ha il Covid. Una notizia che spiazzato il pubblico, proprio in virtù del fatto che lei sia in quarantena ormai da giorni.

Ciò vuol dire che si allungano quindi i tempi di attesa per il suo rientro nella Casa del Grande Fratello Vip dove torna per dare il via a nuove dinamiche legate al suo rapporto con Antonino Spinalbese. Proprio lui ha però dato inconsapevolmente il via ad una serie di sospetti nati dopo la rivelazione della positività al Covid di Ginevra.

Ginevra Lamborghini positiva al Covid ma il web sospetta a causa di Antonino…

È recente la notizia secondo la quale Antonino dovrebbe momentaneamente abbandonare la Casa del GF Vip a causa di un’operazione. Il gieffino dovrebbe uscire proprio lunedì, il giorno in cui era previsto il ritorno di Ginevra in Casa, per fare poi ritorno un po’ di giorni dopo. Questo causerebbe il non incontro dei due, mandando in fumo il ‘piano’ di Signorini.

La coincidenza del Covid di Ginevra e dell’allungamento dei tempi di attesa per il suo ritorno unita alla possibile uscita di Antonino lunedì ha creato numerosi sospetti sul web. C’è chi infatti scrive: “Caso strano ora che Antonino dovrà uscire per l’operazione Ginevra si prende il covid… casualmente… Cosa non si fa per creare la dinamica tra quei due…”

