Ginevra Lamborghini provoca i vipponi con un ballo sexy/ Poi afferra Gegia e…

Ginevra Lamborghini si lancia in un ballo sensuale e coinvolge Gegia

Ginevra Lamborghini improvvisa un ballo in giardino coinvolgendo Gegia. Nella casa del Grande Fratello Vip, Ginevra ha travolto con il suo entusiasmo gli altri vipponi. Ginevra Lamborghini ha indossato un costume che ha messo in risalto le sue forme. Ginevra improvvisa un ballo in coppia con l’asciugamano, poi coinvolge Gegia. Ginevra escalama. “Mi piaci quando sai di formaggio”.Gegia sorride e risponde: “Lo so, sembro un topo”. A quel punto Ginevra controbatte divertita: “Mi piaci di più quando sai di salame”. Gegia ride di gusto e continua a ballare insieme a Ginevra. Ginevra poi le dice: “Sei unica bimba”. Gegia le dice: “Sei tu la mia bimba”. Il siparietto ha divertito molto i social anche se il pubblico del reality non riesce più a riservare molti apprezzamenti a Ginevra dopo quando successo con Marco Bellavia.

GF VIP, Ginevra Lamborghini si pente "Ho fatto bullismo su Marco Bellavia"/ Paura di squalifica o verità?

Nelle scorse ore la ragazza ha fatto mea culpa e confrontandosi con Antonino Spinalbese ha dichiarato di essersi resa conto di aver fatto bullismo: “Però è vero l’ho fatto”. “Cosa l’hai fatto? Cosa l’hai fatto?” chiede Antonino. “L’ho fatto, ho fatto quello, quella cosa con la B. Ho fatto bullismo. Senza accorgermene, ma gli ho fatto bullismo”, spiega Ginevra. Nella giornata di ieri, dall’esterno della casa del grande Fratello Vip, sono volate urla pesanti contro i concorrenti della casa e in particolare contro la Lamborghini: “Ciacci e Ginevra pezzi di merda! Luca ti salvi solo te, falli fuori tutti questi schifosi! Pamela Prati sei una cessa! Ciacci sei un verme! L’Italia ce l’ha tutta Marco, brutti schifosi”.

Ginevra Lamborghini choc "Marco Bellavia merita di essere bullizzato"/ Web "Schifo…"

Ginevra Lamborghini, quanto guadagna al mese? La rivelazione choc

Ginevra Lamborghini è finita nell’occhio del ciclone anche per la sua situazione lavorativa ed economica. Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Ginevra ha attaccato pesantemente la coinquilina Sofia Giaele De Donà, per la sua vita agiata e piena di lusso. Sui social la ragazza è stata criticata anche perché Ginevra ha un cognome importante che da sempre l’ha abituata ad agi nella sua vita. In molti non le hanno creduto quando ha dichiarato di avere uno stipendio quasi da fame: “Questa che mi dice che non posso parlare per la famiglia ricca dalla quale vengo. Lavoro tutti i giorni nell’azienda! Io ho lo stipendio classico di una dipendente normale! Prendo 1250 Euro al mese e non mi vergogno di dirlo. Di cui poi 200 mi andavano via in tasse tra l’altro”.

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini/ Cala il gelo e lui.. si fionda su Gioele!

Lo stipendio non le permette tanti vizi, come la possibilità di sfrecciare in Lamborghini: “Non mi posso permettere tante cose e nemmeno di guidare la Lamborghini, il pieno costa 120 Euro se non di più. Non spreco e sto attenta ai soldi”. Ginevra Lamborghini è consapevole della fatica che fanno gli italiani ad arrivare a fine mese: “Poi in un periodo come quello di adesso che gli italiani perdono i soldi. Non sputo sul denaro sia chiaro. Lei non mi conosce e spara sentenze. Non è che perché sono una Lamborghini ho soldi illimitati”, ha dichiarato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA