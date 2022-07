Ginevra Lamborghini quarta concorrente del GF Vip 7?/ Un indizio la inchioda

Ginevra Lamborghini quarta concorrente del GF VIP?

Dovrebbe essere Ginevra Lamborghini la quarta concorrente ufficiale del Grande Fratello VIP. A lanciare un’indicazione importante in questo senso è stato Alfonso Signorini, che ha scatenato il web col toto nomi. Per il portale Whoopsee.it non ci sono dubbi: la quarta concorrente a varcare la porta rossa della nuova edizione del GF VIP sarà Ginevra Lamborghini, la sorella della ben più famosa Elettra.

Con il passare dei minuti l’ipotesi ha preso sempre più consistenza e ormai si attendono solo gli annunci ufficiali. Per Ginevra Lamborghini sarebbe la prima volta al Grande Fratello VIP, dove avrebbe l’opportunità di farsi conoscere meglio dai telespettatori e magari chiarire pubblicamente alcune incomprensioni con la sorella. Secondo alcuni rumors, infatti, i rapporti con Elettra non sarebbero ottimali. Non a caso, Ginevra, è stata l’unica a non aver preso parte alle sue con Afrojack nel 2020.

Ginevra Lamborghini, il suo anello un indizio per il Grande Fratello VIP 7

A proposito della probabile partecipazione al Grande Fratello VIP, l’indizio che sembra inchiodare la ragazza è quello diffuso proprio da Alfonso Signorini, che sul suo profilo Instagram ha condiviso una storia raffigurante un anello blu, con tanto di messaggio misterioso. “Per il quarto concorrente del #gfvip7 un’ametista della nonna per una vita a tutto gas….”. Una anello che, a quanto pare, è apparso in più occasioni tra le dita di Ginevra Lamborghini. Ci sarà anche lei, quindi, tra le concorrenti del Grande Fratello VIP 7? Non resta che attendere le prossime settimane per scoprirlo.

