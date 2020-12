Ginevra Lamborghini rinuncia al GF Vip 2020/ Signorini:”non voleva parlare di Elettra”, replica:”solo balle”

Ginevra Lamborghini concorrente al Grande Fratello Vip 2020? Purtroppo no. Ad annunciarlo ufficialmente è Alfonso Signorini che, nella puntata di Gfvip party, non solo ha confermato l’ingresso nella casa di Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola, ma ha spiegato anche le motivazioni per cui è saltato l’arrivo di Ginevra Lamborghini. La presenza di quest’ultima avrebbe scatenato numerose dinamiche all’interno della casa e il pubblico era già pronto ad assistere ad un eventuale confronto con la sorella Elettra con cui ha avuto dei problemi in seguito ai quali non ha partecipato neanche al mtrimonio con Afrojack lo scorso mese di settembre.Tuttavia, nonostante il provino brillante, la bellezza e la forte personalità, Ginevra Lamborghini non entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e i motivi del forfait sarebbero dovuti proprio al veto posto sulla sua famiglia.

Ginevra Lamborghini contro Alfonso Signorini

L’ingresso di Ginevra Lamborghini nella casa del Grande Fratello Vip 2020 avrebbe dato modo ad Alfonso Signorini di parlare anche del rapporto con la sorella Elettra. Tuttavia, il conduttore del reality, durante il GFVip party, ha svelato come l’argomento Elettra fosse tra gli argomenti tabù di Ginevra Lamborghini. “Lei pretendeva, a livello contrattuale, che una volta entrata nella Casa non si potesse parlare né della sorella Elettra, con cui non va assolutamente d’accordo, né della sua famiglia. Ma allora scusa, di che parliamo? Tu entri perché sei Ginevra Lamborghini, se non vuoi parlare di tua sorella che è la persona più famosa della tua famiglia e non vuoi parlare neanche dei Lamborghini, che è la famiglia storica da cui provieni, di che parliamo? Della tua linea di moda? Non sei mica Donatella Versace! Me ne sono fatto una ragione!”, ha detto Signorini. La replica di Ginvera Lamborghini non si è fatta attendere: “Balle su di me, che gran fantasia! Ma se dovete dirle ditele bene, vi devo spiegare io come si dicono le balle a voi che siete così bravi? Non credo. Un leone non si cura dell’opinione di una pecora”, ha fatto sapere Ginevra attraverso i suoi profili social.

Ginevra Lamborghini, chi è e che lavora fa?

Ma chi è la ricca ereditiera e sorella di Elettra? Ginevra Lamborghini nasce a Bologna, classe 1994, è figlia di Tonino Lamborghini e Luisa Peterlongo, ha un fratello, Ferruccio, e tre sorelle, Flaminia, Lucrezia ed Elettra. La giovane ereditiera ha studiato all’Università Cattolica di Milano Scienze politiche e relazioni internazionali ma poi decide di lasciare tutto, trasferirsi e a Bologna per seguire il corso di Cultura e tecnica del fashion. Naturalmente anche lei fa l’influencer a tempo perso, ama il suo cane, la sua famiglia (almeno la parte con cui non ha litigato), ma anche la moda e i viaggi. Cosa riuscirà a portare nella casa del Grande Fratello Vip 2020? Lo scopriremo forse lunedì prossimo o, addirittura, venerdì 18.



