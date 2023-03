Ginevra Lamborghini la reazione alla paparazzata di Antonino con Miss Italia

Una volta usciti entrambi dal Grande Fratello Vip 2022, in molti speravano che tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese nascesse una storia d’amore. L’hair stylist aveva lasciato intendere di provare un forte interesse per l’ereditiera, ma qualcosa sembra andato storto.

Daniele Dal Moro "perdona" Oriana Marzoli?/ "Alla fine le passi tutto, fa tenerezza"

Nel weekend, infatti, l’ex di Belen è stato paparazzato con l’ex Miss Italia Carolina Stramare in atteggiamenti inequivocabili. Sembra che Ginevra Lamborghini abbia visto le foto incriminate, perchè qualche ora dopo ha replicato pubblicando la canzone I Don’t Need a Man delle Pussycat Dolls. “Non ho bisogno di un uomo” è, dunque, il messaggio che l’ex gieffina ha voluto mandare contro l’hair stylist. A questo punto, sembra che una relazione tra loro sia molto difficile e i fan dei “Gintonic” potrebbero rimanerne delusi.

Vittorio Cecchi Gori: "Mio padre Mario era come un fratello"/ "Non mi lodava perché…"

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini storia già finita?

Negli ultimi giorni, ancora prima della paparazzata, hanno cominciato a circolare voci secondo cui Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini si sarebbero già lasciati. A lanciare questa indiscrezione è il settimanale di CHI, che avrebbe parlato della rottura tra i due.

“Nel frattempo Spinalbese ha frenato l’interesse per Ginevra Lamborghini. Dopo essersi lanciato spontaneamente in questa nuova prospettiva, ha ricominciato a sentirsi estraneo alle dinamiche del gossip e della tv e, al momento, sta meglio da solo con la sua famiglia” si legge nel giornale di Signorini. Sicuramente i due concorrenti non hanno mai dichiarato di essere innamorati, ma sembrava ci fossero dei presupposti saldi. Invece, tutto è naufragato cosa sia successo realmente non è dato ancora sapere.

Ginevra Lamborghini 'scarica' Antonino Spinalbese?/ "Non ho bisogno di un uomo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA