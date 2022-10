Ginevra Lamborghini “Scusa Antonino se ti ho pugnalato alle spalle”/ Lui: “Posso baciarla?”, Alfonso lo gela

Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese, confronto in diretta al Grande Fratello Vip

Arriva il momento del confronto definitivo tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini in diretta al Grande Fratello Vip. Prima di ritrovarsela di fronte, l’ex di Belen Rodriguez si dice perplesso per il suo comportamento: “Di Ginevra non ho più capito nulla. Mi sono fidato della sensazione che è una persona semplicissima e bimba dentro nell’animo. È sempre brutto inciampare”. Un freeze però lo blocca ed ecco arrivare di fronte a lui Ginevra.

I toni sono molto pacati, anzi, lei gli chiede scusa: “Ho avuto bisogno di vederti e come prima cosa ti devo chiedere scusa, perché ho frainteso le tue parole e in realtà ho capito e mi dispiace. Ti ho visto in questi giorni molto provato, mi è pianto il cuore, non avrei dovuto pugnalarti alle spalle, non era mia intenzione e quello che è successo non è niente. Per me sei la persona bella che ho conosciuto, ho capito chi sei, so che non mi hai infangata.”

Antonino Spinalbese rimprovera Ginevra: “Basta fare casini”

Lui fa intendere di non essere affatto arrabbiato con lei ma la invita a smettere di combinarne una dopo l’altra: “Basta far casino, quando tu rimani qua dentro e ti viene detta solo una frase, ti vengono una marea di pensieri nella testa, ma se è servito a venire qua lo possiamo rifare un’altra volta”. Pace fatta tra i due e, sul finale, la richiesta di poterla baciare che Signorini gli nega.

