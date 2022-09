Ginevra Lamborghini si sbilancia su Antonino Spinalbese: “È il più bello del GF Vip”/ Flirt in arrivo?

Ginevra Lamborghini ammette: “Antonino Spinalbese è il più bello del GF Vip”

Ginevra Lamborghini ha già attirato le attenzioni del pubblico del Grande Fratello Vip 7 e non solo per i rapporti tumultuosi con la sorella Elettra Lamborghini. Gli occhi della influencer che aspira a diventare una grande cantante si sono posati già su un gieffino in particolare: Antonino Spinalbese. Pare infatti che il fascino dell’ex di Belen Rodriguez abbia fatto colpo su Ginevra, cosa notata anche da Alfonso Signorini nel corso della diretta del 19 settembre. Se il conduttore ha iniziato a giocarci, Ginevra, una volta finita la diretta, è volata in confessionale dove ha confermato il suo ‘interesse’.

Elenoire Ferruzzi:"Voglio dormire con Antonino Spinalbese"/ La richiesta hot al GFVIP

“Antonino? È sicuramente il più bello di tutti qui nella Casa” ha ammesso Ginevra Lamborghini nella solitudine del confessionale del Grande Fratello Vip. Una rivelazione che potrebbe alimentare l’attenzione nei confronti di questa coppia, forse la prima che vivrà un flirt tra le mura della Casa di Cinecittà.

Belen Rodriguez, Spinalbese fa dietrofront al GF VIP: "Non fatti per stare insieme"/ Lei reagisce snobbandolo

Ginevra Lamborghini, non solo Antonino: la confessione sulla sorella Elettra

Ginevra Lamborghini in queste prime ore nella Casa non ha solo ammirato il fascino di Antonino Spinalbese ma si è anche sbottonata sul rapporto con la sorella Elettra, svelando retroscena inediti. Nel particolare ha raccontato come stanno oggi le cose tra loro: “Tutti mi dicono che il tempo passa e aggiusta le cose, ma io non ci credo. Penso a quanto tempo stia sprecando! Io le scrivo ma non mi risponde, mi ha bloccato ovunque. Mi ha bloccato su Instagram, sul telefono, ha bloccato i miei amici. – e infine – Non mi vuole a Natale, a Capodanno. Facciamo Natale separato, ci hanno provato tutti a farci riappacificare non ne vuole sapere. Non ho modo di parlarle dal 2019 e ci ho provato a suon di lettere e tentativi”. Elettra replicherà?

LEGGI ANCHE:

Amaurys Perez va in bagno, Ginevra Lamborghini sbotta:"Che puzza, che ti sei mangiato?"/ Caos al GF VIP

© RIPRODUZIONE RISERVATA