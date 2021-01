Ginevra Lamborghini, sorella Elettra/ Un 2020 ‘rumoroso’: dal nuovo singolo al Gf Vip

Ginevra Lamborghini è una delle quattro sorelle dal cognome “automobolistico”. Non è famosa come Elettra ma il suo nome è salito alla ribalta delle cronache nelle ultime settimane, specialmente dopo che si era fortemente ipotizzato un suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Alla fine Ginevra Lamborghini ha deciso di non varcare i confini dell’edificio più spiato d’Italia, con annessa polemica. Alfonso Signorini aveva infatti spiegato che la 26enne bolognese aveva “fatto un ottimo provino, sarebbe stata la concorrente ideale, ma pretendeva, a livello contrattuale, che nella casa non si potesse parlare né della sorella Elettra, con cui non va d’accordo, né della sua famiglia”.

Parole che avevano fatto andare su tutte le furie la stessa Lamborghini, che aveva poi replicato su Instagram: “Mi stupisce sentir parlare di mie “presunte pretese” ma mi stupisce ancor di più la lacuna di professionalità perché, nel mio piccolo, mi è sempre stato insegnato che gli annunci ufficiali si fanno quando c’è consenso da ambo le parti”.

GINEVRA LAMBORGHINI E LA POLEMICA CON ELETTRA PER IL MATRIMONIO

A dire il vero la vicenda del Gf Vip non è stata l’unica con protagonista Ginevra Lamborghini a creare polemiche visto che, qualche settimana prima, la stessa aveva annunciato che non avrebbe presenziato al matrimonio della sorella Elettra con il noto deejay Afrojack. In quel caso era stata la stessa cantante di “Pem pem” a far capire che Ginevra non sarebbe stata fra gli invitati al ricevimento: “Accanto a noi c’erano le persone del cuore, solo quelle che desideravamo”. Evidentemente fra i due non corre buon sangue. Polemiche a parte, Ginevra Lamborghini lavora da anni presso l’azienda di famiglia, occupandosi di comunicazione, e nel contempo porta avanti la sua grande passione per la musica. Molto apprezzata sul web per le sue cover di grandi star internazionali come Billie Eilish, nel 2020 ha pubblicato il suo primo singolo dal titolo “Scorzese” e che su Youtube è stato visto 140mila volte. Non proprio un successone ma comunque un brano di buon auspicio che potrebbe fare da apripista per un futuro, che la stessa Ginevra non vede poi così roseo. Nelle scorse ore ha infatti pubblicato una stories su Instagram molto profonda, in cui racconta di non avere fiducia nel 2021, commentando con le parole “Questa non è la fine, è l’inizio… della fine“.



