Ginevra Lamborghini, sospetti su Antonella: “L’abbraccio? Poco spontaneo”/ Giaele attacca: “Falsissimo”

Ginevra Lamborghini, dubbi su Antonella Fiordelisi e il suo abbraccio al GF Vip

Anche per Ginevra Lamborghini: “Antonella Fiordelisi è un po’ un punto interrogativo”. L’ex gieffina, rientrata nella Casa del Grande Fratello Vip come ospite per qualche giorno, ha avuto modo di chiarire alcuni dissapori e punti rimasti in sospeso nel gioco e ha poi condiviso il pensiero di molti sulla Fiordelisi. Ginevra si è detta non del tutto certa della sua genuinità, prendendo come esempio l’abbraccio esageratamente entusiasta che le ha dato al suo ritorno in Casa.

“Con Antonella non mi va di andare da lei per prima perché ha la capacità di essere sempre un po’ tagliente e te la fa scendere – ha spiegato Ginevra durante una chiacchierata con Giaele De Donà al Grande Fratello Vip – e quindi ho come la sensazione che sia tempo perso.”

I sospetti di Ginevra nascono di fronte alla dissonanza tra le parole che Antonella ha in passato usato contro di lei e questo fatidico abbraccio: “Lei mi ha chiamato fallita, ameba. Ieri sera mi ha detto ‘Comunque mi ha fatto piacere che mi hai chiesto scusa’, e io le ho detto che mi sarebbe piaciuto che anche lei mi avesse chiesto scusa. Io ho fatto il passo, lei no.” ha ulteriormente argomentato la Lamborghini.

Ancora più critica è però Giaele, che sulla Fiordelisi ha dichiarato: “Antonella ha una personalità davvero complessa perché si arrabbia per cose davvero futili, quindi è difficile risolvere con lei. Il gesto di abbracciare Ginevra da parte di Antonella? È stato falsissimo”.

