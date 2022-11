Ginevra Lamborghini torna a Grande Fratello Vip 2022 e resta?/ Nuovo confronto con Antonino, poi…

Ginevra Lamborghini torna al Grande Fratello Vip 2022

L’avventura di Ginevra Lamborghini, nella casa del Grande Fratello Vip 2022, è finita da tempo come concorrente, ma non come ospite. Dopo essere stata squalificata per il caso Marco Bellavia, la Lamborghini è sempre presente in studio e, nelle scorse settimane, oltre ad aver avuto la possibilità di parlare a distanza con Antonino Spinalbese, ha anche avuto la possibilità di un confronto con Antonella Fiordelisi e di rivedere dal vivo l’ex di Belen Rodriguez con cui, durante la permanenza nella casa, era nato un feeling speciale.

Nelle scorse ore, dopo essersi allontanato da Oriana Marzoli, parlando con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, Antonino ha ammesso che, tra Oriana, Giaele De Donà e Ginevra, quella che sentiva più vicino e con cui avrebbe potuto pensare ad una storia era proprio la Lamborghini. A poche ore da tale confessione, il Grande Fratello Vip ha deciso di far rientrare in casa proprio la Lamborghini.

Ginevra Lamborghini resta come ospite al Grande Fratello Vip 2022?

Secondo un’indiscrezione esclusiva della pagina Instagram “Pipol Tv”, nel corso della 19esima puntata del Grande Fratello Vip 2022, Ginevra Lamborghini tornerà in casa per un confronto, forse definitivo, con Antonino Spinalbese. “Ginevra Lamborghini, dopo la squalifica al GFvip7, questa sera sarà nuovamente pronta a varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia. La sorella di Elettra, infatti, tornerà per un confronto (definitivo?) con Antonino Spinalbese. Ma non solo… oltre a questo, potrebbe succedere qualcosa di imprevedibile. Per Ginevra potrebbe essere una serata all’insegna delle emozioni”, scrive Pipol Tv.

Secondo rumors che stanno cicrolando sul web, inoltre, non è escluso che Ginevra resti nella casa come ospite per una settimana esattamente come è accaduto nella scorsa edizione con Alex Belli che rientrò per una settimana dopo essere stato squalificato per non aver rispettato la distanza di sicurezza durante l’incontro con la moglie Delia Duran.

