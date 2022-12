Ginevra Lamborghini torna al GF Vip, bufera!/ “Squalificata per bullismo, è il circo”

Ginevra Lamborghini torna al Grande Fratello Vip 2022: Signorini accetta

La puntata del Grande Fratello Vip 2022 andata in onda ieri sera ha riservato anche un importante colpo di scena, sul finire della diretta. Ginevra Lamborghini si è infatti presa il centro dello studio e ha espressamente chiesto ad Alfonso Signorini di rientrare nella Casa, anche se per pochi giorni, memore della breve ma importante esperienza vissuta. Una proposta suggestiva che ha subito trovato d’accordo il conduttore, desideroso soprattutto di scoprire la reazione di Antonino Spinalbese al suo ingresso a sorpresa.

Il giornalista ha però specificato che il suo ritorno a Cinecittà durerà solo una settimana, in veste di ospite e non di concorrente, essendo stata squalificata a inizio edizione per le frasi contro Marco Bellavia. La sorella di Elettra Lamborghini ha così ottenuto il beneplacito di Signorini e della produzione e ora affronterà una settimana di quarantena, in attesa del suo ingresso in Casa programmato per la puntata di lunedì prossimo. Immediata la sua reazione post-puntata ma, come ampiamente prevedibile, la notizia ha suscitato feroci polemiche sul web.

Twitter è una vera e propria bolgia: tutti si chiedono come sia possibile che una concorrente squalificata possa non solo presenziare ed intervenire più volte nelle puntate del Grande Fratello Vip 2022, ma addirittura rientrare in Casa. Tra ironia e polemica, sono numerosi i commenti contro questa decisione: “Fare entrare Ginevra in casa per 1 settimana dopo essere stata squalificata per bullismo verso Marco Bellavia è proprio il circo mio dio“.

C’è anche chi ricondivide il video delle parole della Lamborghini contro Bellavia, con annessa didascalia polemica: “Ma ricordiamolo perché ginevra lamborghini non dovrebbe nemmeno essere in quella sedia e invece prossima settimana sarà pure in casa, ricordiamolo dai“. Ma anche: “Pensa fare rientrare Ginevra in casa per una settimana dopo essere stata squalificata per bullismo verso Marco Bellavia“. Insomma, tante polemiche ma anche la felicità dei fan dei #gintonic nel rivedere Ginevra e Antonino nuovamente insieme: “RIVEDRÒ ANTONINO E GINEVRA NELLA STESSA CASA INSIEME PER 24H SU 24 PER UNA SETTIMANA L’HO PRESA BENISSIMO DEVO DIRE“.

Fare entare Ginevra in casa per 1 settimana dopo essere stata squalificata per bullismo verso Marco Bellavia è proprio il circo mio dio. #gfvip pic.twitter.com/2QHlrT7DZ5 — soleilandia 🎄 (@sisonokevin) December 5, 2022

ma ricordiamolo perché ginevra lamborghini non dovrebbe nemmeno essere in quella sedia e invece prossima settimana sarà pure in casa,ricordiamolo dai #gfvip pic.twitter.com/WJSSQBHm8v — gretaa :(: (@_gretaxhx_) December 6, 2022

pensa fare rientare Ginevra in casa per una settimana dopo essere stata squalificata per bullismo verso Marco Bellavia #gfvip #incorvassi pic.twitter.com/HcP94vbf2r — Våle🐍; Campioni d’italia 🏆🇮🇹 (@Vale41229116) December 6, 2022

RIVEDRÒ ANTONINO E GINEVRA NELLA STESSA CASA INSIEME PER 24H SU 24 PER UNA SETTIMANA L’HO PRESA BENISSIMO DEVO DIRE#gintonicpic.twitter.com/TpZ6fnnOnn — 𝒯. 💘 (@cmqanottos) December 6, 2022













