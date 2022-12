Ginevra Lamborghini torna al GF Vip, il fidanzato rompe il silenzio/ La reazione che spiazza

Ginevra Lamborghini torna al Grande Fratello Vip per una settimana: arriva la reazione del fidanzato

Ginevra Lamborghini si prepara a fare il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip. Un annuncio dato ieri in diretta da Alfonso Signorini che ha scatenato sui social reazioni contrastanti. Se molti si sono detti felici di questo ritorno – chiaramente nelle vesti di ospite e non di concorrente – e curiosi di rivederla con Antonino Spinalbese, altri hanno accusato la produzione, ricordando che Ginevra è stata squalificata e che quindi non ha diritto di tornare nella Casa.

C’è però una reazione che era più attesa di altre ed è quella del misterioso fidanzato di Ginevra Lamborghini. Proprio di recente la cantante ha confermato di essere ancora fidanzata con lui, Edoardo, e che con Antonino è nata solo una bella amicizia. Eppure rivederli insieme potrebbe far nascere qualche gelosia a detta del pubblico. Ma come ha reagito lui? A quanto pare bene.

Ginevra Lamborghini, il fidanzato contento del suo ritorno al GF Vip

Stando a quanto fa notare Biccy, Edoardo ha lasciato un bel like al video del Grande Fratello in cui Ginevra annuncia il suo ritorno nella Casa. Dunque nessun problema per la coppia, anche perché se così non fosse probabilmente la Lamborghini avrebbe rifiutato l’offerta di Signorini.

Ginevra si è detta anzi entusiasta di questa opportunità e, dopo la diretta, sui social ha dichiarato: “Ragazzi ancora non ci sto credendo. Sogno o son desta? Datemi un pizzicotto, sì sono sveglia. La mia quarantena comincia adesso. Sì! Ragazzi davvero io lo devo tutto a voi. Mi avete supportata dal giorno uno, anzi zero, e se ho l’opportunità di vivere questa esperienza ancora una volta lo devo solo a voi, ragazzi. Io vi abbraccio con tutto il mio cuore.”

