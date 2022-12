Ginevra Lamborghini torna nella Casa del GF Vip, la reazione/ “Sogno o son desta?”

Ginevra Lamborghini rientrerà nella Casa del GF Vip: l’annuncio di Signorini

Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal Grande Fratello Vip 2022 mesi fa, per le parole usate contro Marco Bellavia. L’ereditiera, però, è rimasta nel cuore dei concorrenti soprattutto in quello di Antonino Spinalbese. L’hair stylist ha chiesto chiaramente di far rientrare la sorella di Elettra nella Casa.

A quanto pare, il desiderio di Antonino è stato esaudito e Alfonso Signorini lo ha annunciato nella puntata di ieri: “Allora, prepariamoci perché la nostra Ginevra voglio dirlo chiaramente, non entrerà nella Casa come concorrente perché sei stata giustamente squalificata e non potresti, però una settimana nella Casa… Anche perché noi non vediamo l’ora di capire Antonino come reagirà. Lui ha sempre detto ‘Vieni vieni’: lui ha le idee chiare, e secondo me le hai anche tu”. Il conduttore aggiunge: “Allora io lancio questa cosa: vai in quarantena ed entrerai nella Casa lunedì prossimo”. Il pubblico non vede l’ora di capire come reagirà l’ex di Belen nel veder rientrare Ginevra nella Casa e quali dinamiche si creeranno tra loro.

Ginevra Lamborghini, la reazione al rientro nella Casa del GF Vip

Ginevra Lamborghini rientrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, per chiarire alcune dinamiche con Antonino Spinalbese. L’hair stylist avrà modo di passare del tempo in più con l’ereditiera che sembra averlo conquistato del tutto.

Ma come ha reagito Ginevra Lamborghini alla notizia? Sui social l’ereditiera ha commentato a caldo l’annuncio di Signorini: “Eccoci qui, grazie ancora non ci sto credendo. Sogno o son desta? Datemi un pizzicotto. Sì, sono sveglia; la mia quarantena comincia adesso. Ragazzi, io lo devo tutto a voi perchè mi avete supportato dal giorno zero e se ho l’opportunità di vivere questa esperienza, ancora una volta, lo devo solo a voi. Vi amo dal profondo, passeremo la quarantena insieme. Documenterò tutto“.

