Ginevra Lamborghini torna nella casa del GF Vip/ Signorini: “Entrerai lunedì prossimo!”

GF Vip 2022, la proposta di Ginevra Lamborghini: “Una vacanzina nella Casa…“

Il Grande Fratello Vip 2022 potrebbe presto accogliere nella Casa una ex concorrente di questa edizione: Ginevra Lamborghini. La ragazza è stata espulsa a poche settimane dall’inizio del reality per il caso Marco Bellavia, tuttavia ha sempre presenziato in studio nelle puntate successive intervenendo anche per commentare le dinamiche di gioco. E, qualche volta, è anche rientrata a Cinecittà per incontrare Antonino Spinalbese, con il quale la complicità è parsa evidente a tutti ed è ampiamente supportata dai #gintonic, il loro fandom.

GF Vip, Signorini spoilera nome della figlia di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni/ Web in rivolta ma..

Nella diretta di questa sera, però, l’ex Vippona si prende il centro dello studio e lancia una proposta suggestiva ad Alfonso Signorini: “Io non so se le volte scorse hai sentito bene. Io già due volte vado nella Casa a fare un po’ di saluti, e la proposta me la lanciano: ‘Dai, rimani’. Io dico: avrei bisogno innanzitutto di una vacanza. Ho cercato voli a destra e a manca ma si trova poco. Io una vacanzina nella Casa me la farei, perché no? Sono stata tanto bene“.

Fidanzato Ginevra Lamborghini, chi è?/ Lei conferma la storia e chiude con Spinalbese: "Solo ottimi amici"

Ginevra Lamborghini tornerà in Casa, Signorini: “Entrerai lunedì prossimo!“

Alfonso Signorini ascolta interessato la curiosa proposta di Ginevra Lamborghini al Grande Fratello Vip 2022. E, a seguire, annuncia il ritorno dell’ex concorrente nella Casa anche solo per una settimana: “Allora, prepariamoci perché la nostra Ginevra voglio dirlo chiaramente, non entrerà nella Casa come concorrente perché sei stata giustamente squalificata e non potresti, però una settimana nella Casa… Anche perché noi non vediamo l’ora di capire Antonino come reagirà. Lui ha sempre detto ‘Vieni vieni’: lui ha le idee chiare, e secondo me le hai anche tu“.

Ginevra Lamborghini "tradisce" Antonino Spinalbese/ "Sto uscendo con un altro"

“Andiamo a vedere” commenta la Lamborghini, curiosa di fare rientro in Casa anche se per pochi giorni e, soprattutto, di vedere la reazione di Spinalbese. Ora per la ragazza è tempo di affrontare un periodo di quarantena, come da regolamento, per poi approdare a Cinecittà nella puntata di lunedì prossimo, come annunciato da Alfonso Signorini: “Allora io lancio questa cosa: vai in quarantena ed entrerai nella Casa lunedì prossimo“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA