Ginevra Lamborghini “tradisce” Antonino Spinalbese/ “Sto uscendo con un altro”

Ginevra Lamborghini due di picche ad Antonino Spianlbese: le sue parole

Ginevra Lamborghini, nonostante sia stata squalificata dal Grande Fratello Vip 2022, rimane al centro delle dinamiche nella Casa. Si parla soprattutto dell’interesse di Antonino Spinalbese per la gieffina e della speranza di molti fan che nasca una storia d’amore tra loro.

In occasione dell’intervista radiofonica rilasciata a Giada Di Miceli, Ginevra Lamborghini ha chiarito la sua posizione su una possibile storia con Antonino: “Non credo che ci siano i presupposti per poter parlare di una cosa del genere. Credo che potremmo essere ottimi amici ma una pessima coppia. Io sto continuando a frequentare la persona con la quale uscivo prima del Grande Fratello. Sono una donna estremamente esigente quando ho una relazione, non mi presto a certe cose, non favoleggio troppo. Mi piace la concretezza. Se dovessi stare con un uomo del genere, non starei tranquilla nemmeno un sabato sera”. Dunque, sembra proprio che la sorella di Elettra abbia rifilato un bel due di picche all’hair stylist. I fan dei Gintonic resteranno molto delusi da questi ultime dichiarazioni dell’ex gieffina, ma ci sono anche belle notizie.

Ginevra Lamborghini, in occasione dell’intervista rilasciata a Giada Di Miceli, torna sulla sorella Elettra. L’ex gieffina e la cantante si sono rincontrate e stanno pian piano cercando di risolvere i loro diverbi.

“È un po’ presto per parlarne ma abbiamo avuto modo, dopo la mia uscita, di riavvicinarci. Per me è come avere vinto il Grande Fratello. La vicinanza di mia sorella mi ha riempito il cuore. C’è una porticina che, piano piano, si riaprirà sempre di più. Ci siamo riviste, è stata una cosa veloce in famiglia“. Queste le parole di Ginevra Lamborghini che sta ricucendo i rapporti con sua sorella Elettra, dopo anni di allontanamento reciproco.

