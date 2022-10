Ginevra Lamborghini “Troppe dinamiche sporche”/ L’attacco a Edoardo, Antonella, e Gaiele

Ginevra Lamborghini commenta le dinamiche tra Edoardo e Antonella

Ginevra Lamborghini, in occasione di un’intervista a Casa Chi, rivela cosa pensa di alcune dinamiche che si sono venute a creare nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. In particolare, la gieffina si incentra sulla relazione tra Edoardo e Antonella.

Ginevra Lamborghini dichiara: “Edoardo fin da subito mi è stato molto simpatico. Poi ho iniziato a vederlo un po’ torbido da quando si è approcciato ad Antonella. Secondo me è vero ma si sta facendo un po’ appannare il cervello. Non credo che stia facendo il gioco migliore per se stesso ma in generale vedo tutti un po’ arrabbiati e incarogniti e meno propensi a condividere. Voglio credere che Edoardo sia una persona sincera ma un po’ troppo fragile. Mi è piaciuto che ieri abbia detto di essere un sottone, mi è piaciuto molto, ci sta!”

Ginevra Lamborghini, ospite di Casa Chi, non si è risparmiata nei confronti dei suoi inquilini. Dopo aver parlato di Edoardo ed Antonella, rivela cosa pensa delle dinamiche tra Antonino, Antonella e Giaele De Donà.

La sorella di Elettra afferma: “Se Antonino piace di più ad Antonella o Giaele? A tutte e due! Lui è desiderato più che voluto davvero. Lo stanno un po’ manipolando. Vedo tante dinamiche attorno a questo ragazzo ma non sono sue e lo stanno depistando. Lui non è così. Giaele l’ha puntato fin da subito per avere un triangolo o qualcosa… non so veramente cosa voglia questa ragazza perché non vedo nemmeno interesse nel conoscerlo, non si chiedono nulla ma si fanno solo compagnia. Antonella lo sta utilizzando per degli atteggiamenti molto infantili che coinvolgono anche Edoardo che io sinceramente avrei abbandonato all’età di 14 anni. Io questo modo di utilizzare le persone non l’approvo, non mi piace perché ci vedo troppe dinamiche sporche.”

