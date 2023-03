Ginevra Lamborghini “Voglio Nikita alla finale del GF Vip”/ Poi cita anche Antonella…

Ginevra Lamborghini e il tifo per Nikita Pelizon

Ginevra Lamborghini non ha mai nascosto il proprio sostegno per Nikita Pelizon. Pur avendo trascorso poco tempo insieme nella casa del Grande Fratello vip 22, tra la Lamborghini e Nikita è nato un bel rapporto al punto che, ancora oggi, la Lamborghini ammette di tifare per lei in vista della finale. Sui social, parlando della finale del 3 aprile a cui parteciperà sicuramente Oriana Marzoli che è stata eletta dal pubblico come prima finalista, Ginevra ha svelato di volere vedere fortemente in finale Nikita.

La Lamborghini, anche nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip si è schierata con Nikita dopo le numerose nomination ricevute dalla Pelizon. In particolare, Ginevra ha difeso Nikita di fronte alla nomination di Giaele De Donà la quale ha ammesso di non essere sorpresa dall’atteggiamento di Ginevra. Tuttavia, la sorella di Elettra Lamborghini, accanto a Nikita, vorrebbe vedere altri nomi in finale.

Ginevra Lamborghini: i nomi dei suoi favoriti per la finale del Grande Fratello Vip 22

Ginevra Lamborghini, insieme a Nikita Pelizon, vorrebbe in finale anche Daniele Dal Moro, Andrea Maestrelli nonostante quest’ultimo sia entrato nella casa solo tre mesi fa e Antonella Fiordelisi a cui ha più volte espresso solidarietà dopo averla vista maturare nel corso dei mesi. Saranno davvero questi i nomi dei finalisti?

Sul web, li pronostici dei fan continuano. Mai come quest’anno è difficile ipotizzare chi arriverà alla finale. TRa quelli che hanno dato di più al reality creando maggiori dinamiche ci sono sicuramente Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, protagonisti indiscussi delle puntate sin da settembre. I fan, tuttavia, puntano anche sullo stesso Daniele, su Edoardo Tavassi, Luca Onestini e Micol Incorvaia.

