Ginevra Lamborghini vs Antonella Fiordelisi, “Sei falsa”/ Il duro attacco…

Ginevra Lamborghini si scontra con Antonella Fiordelisi

Ginevra Lamborghini scatena il caos nella casa del Grande Fratello Vip. Appena rientrata nella casa, la ragazza si è voluta confrontare con Antonella Fiordelisi dopo aver notato degli atteggiamenti poco coerenti da parte sua. La cantante ha sempre avuto un rapporto particolare con la Fiordelisi ma quando è ritornata nella casa, l’influencer è stata persino la prima a correre da lei per abbracciarla e darle il benvenuto. Un gesto che ha insospettito però Ginevra Lamborghini che nelle scorse ore ha voluto confrontarsi con Antonella. Ginevra ha esordito spiegandole di essere rimasta infastidita da alcuni commenti che la ragazza le avrebbe rivolto: “Anche tu non me le hai mandate a dire. Tu mi hai chiamata “fallita”, mi hai chiamata “ameba”, hai detto che sono una persona che è meglio perdere che trovare. Me ne hai dette di ogni colore anche te”.

Antonella Fiordelisi lascia Edoardo Donnamaria/ Poi scoppia a piangere: lui la gela…

Ginevra ha svelato cosa si sarebbe aspettata da Antonella dal loro ultimo confronto: “Ed io speravo, in quella circostanza, non te l’ho chiesto, ho sperato, che da una mia scusa arrivasse anche una tua scusa ed invece me ne sono andata con un pugno di mosche”. Ginevra Lamborghini ha vuotato il sacco dicendo ad Antonella di averla trovata falsa quando è corsa ad abbracciarla: “Quando sono arrivata qua lunedì sera, tu sei stata la prima che mi è venuta ad abbracciare e te lo dico, non mi sei sembra autentica, mi sei sembrata falsa”.

Ginevra Lamborghini, sospetti su Antonella: "L'abbraccio? Poco spontaneo"/ Giaele attacca: "Falsissimo"

Ginevra Lamborghini difende Oriana Marzoli: “C’è una linea sottile che…”

Ginevra Lamborghini ha poi fatto notare ad Antonella Fiordelisi di aver esagerato con l’imitazione di Oriana Marzoli. Antonella aveva imitato la modella venezuelana che non l’aveva però presa bene. Neanche Edoardo Donnamaria aveva apprezzato l’imitazione facendolo notare. Quando è entrata in salotto con una parrucca bionda, gli occhiali, un reggiseno ed una mini gonna con perizoma in bella vista, ha lasciato tutti spiazzati. Oriana Marzoli sarebbe rimasta delusa da Antonella e ha commentato: “Non ho mai parlato così, non dico quelle parole, mai ho parlato così con Antonino. Imitazione pessima. Ma a noi non ci fanno imitare a questa ridicola? Se mi metto a giocare io, vado oltre”.

"Antonella Fiordelisi fuori dal GF Vip"/ Il web chiede la squalifica della gieffina

Oggi Ginevra Lamborghini è tornata a parlare di quell’imitazione e ha confidato ad Antonella: “C’è una linea sottile che divide l’ironia dall’eccesso, tu ieri con l’imitazione di Oriana hai fatto peggio e quella non era più ironia ma offesa”, ha spiegato. Anche sui social ci sono state molte polemiche per l’imitazione di Oriana Marzoli. Antonella è stata offensiva nei confronti di Oriana e secondo alcuni avrebbe dovuto evitare.











© RIPRODUZIONE RISERVATA