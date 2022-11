Ginevra Lambruschi: l’ex fidanzato Mirko Antonucci ha un nuovo amore?/ Sfogo di lei…

Ginevra Lambruschi, lo sfogo sul gossip sull’ex fidanzato Mirko Antonucci

Ginevra Lambruschi pubblica un post sul proprio profilo Instagram, si è lasciata andare ad uno sfogo sull’ex fidanzato Mirko Antonucci. L’influencer, mamma di una bambina, pochi mesi fa, sempre con un post sui social, ha annunciato di essere stata lasciata dal fidanzato Mirko Antonucci e padre di sua figlia ad un passo dal matrimonio. Una notizia che ha spiazzato i fan della Lambruschi che, nonostante il dolore per la fine di un grande amore, si è rialzata immediatamente dedicandosi totalmente alla figlia. Con l’aiuto e l’amore dei genitori e degli amici, la Lambruschi si sta dedicando alla propria vita.

Negli scorsi giorni, tuttavia, a Ginevra sono arrivate notizie sulla vita sentimentale dell’ex fidanzato. Secondo le segnalazioni che sta ricevendo Ginevra, pare che nella vita di Mirko Antonucci ci sia un nuovo amore. Di fronte a tali notizie, la Lambruschi si è lasciata andare ad uno sfogo.

Le parole di Ginevra Lambruschi

“Ho appena saputo alcune cose che naturalmente immaginavo ma vi chiedo la cortesia di non inviarmi niente sulla vita privata del mio ex compagno, padre di mia figlia” – comincia così lo sfogo della Lambruschi. “A mei, ai miei amici, alla mia famiglia non interessa nulla. Questo ragazzo è liberissimo di uscire con questa ragazza attuale, non voglio fare nome e cognome visto che già la porta allo stadio con tanto di goal dedicato, le stesse cose che faceva con me mentre io sto vivendo da sola con mia figlia e, fortunatamente, ho i genitori vicino”.

Poi conclude così. “Vi chiedo un po’ di rispetto per me e per la piccola Sophie visto che stiamo vivendo una situazione non facile della nostra vita ma stiamo cercando lo stesso di andare avanti”.

