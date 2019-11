GINEVRA LAMBRUSCHI: “PIERPAOLO PETRELLI È SPARITO” / “Abbiamo dormito insieme e…”

Ginevra Lambruschi svela tutta la verità sul suo rapporto con Pierpaolo Petrelli. “La situazione è tragica per quanto mi riguarda. Tre giorni fa ero a casa sua, abbiamo dormito insieme e poi è sparito”, svela Ginevra Lambruschi spiazzando Barbara D’Urso. “Questo non me l’aspettavo”, commenta la padrona di casa di Pomeriggio 5. “Una settimana fa sei venuto qui a dire che ti stavi frequentando con me. Poi dopo tre giorni cambi idea, perché? Cos’è successo?”, chiede l’influencer. “Ti stavo frequentando, poi ho capito che non poteva andare avanti e quindi ho preferito chiudere”, risponde Pierpaolo Petrelli. “Mi dici perché sei venuto qui a fare il mio nome e cognome se non eri convinto della nostra frequentazione?”, chiede ancora Ginevra. “Se avessi detto di essere single, tu cosa avresti fatto?”, chiede a sua volta Pierpaolo Petrelli che viene attaccato dagli altri ospiti di Pomeriggio 5, in primis dai paparazzi che accusano l’ex velino di aver fatto il nome di Ginevra per ottenere un po’ di popolarità (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GINEVRA LAMBRUSCHI A POMERIGGIO 5

Bellissima e molto seguita sui social, Ginevra Lambruschi svela la verità sulla propria vita privata ai microfoni di Pomeriggio 5. L’influencer ha deciso di accettare l’invito di Barbara D’Urso per raccontare cosa sta acccadendo con Pierpaolo Petrelli. L’ex velino, in una puntata di Pomeriggio 5, infatti, aveva raccontato di avere una storia con lei. “È una mezza storia, è all’inizio. Si chiama Ginevra Lambruschi. È una frequentazione. Io non la chiamo storia. Oggi lei sapeva che venivo qua e mi ha detto ‘Se ti chiedono se sei single che rispondi’. Io ho detto ‘che sono single’ e lei ha detto che invece non dovevo rispondere di sì”, sono state le parole pronunciate da Pierpaolo Petrelli a Pomeriggio 5. Ginevra Lambruschi confermerà tutto o smentirà l’ex velino?

GINEVRA LAMBRUSCHI TRA PIERPAOLO PETRELLI E RAFFAELLO TONON

Il nome di Ginevra Lambruschi non è nuovo al mondo del gossip. L’influencer, infatti, più di un anno fa, era stata paparazzata anche in compagnia di Raffaello Tonon. Nessun bacio e nessun gesto intimo tra i due nelle foto pubblicate nel febbraio 2018 dal settimanale Spy, ma una piacevole amicizia che, tuttavia, ha fatto il giro del web. A distanza di tempo, Raffaello Tonon e Ginevra Lambruschi non sono più stati beccati insieme, ma l’influencer torna al centro del gossip per le dichiarazioni di Pierpaolo Petrelli. Il nome di Ginevra Lambruschi, inoltre, continua ad essere accostato al Grande Fratello Vip 2020. Ginevra, dunque, ai microfoni di Pomeriggio 5, confermerà la storia con l’ex velino e la sua partecipazione alla nuova edizione del reality show?



