Ginevra Lambruschi vs Pierpaolo Petrelli/ “Perchè sei sparito?” (Pomeriggio 5)

Secondo capitolo della querelle Ginevra Lambruschi e Pierpaolo Petrelli. La bellissima influencer, dopo aver raccontato di essere stata abbandonata da Petrelli dopo tre giorni di frequentazione, torna nel salotto di Pomeriggio 5, per raccontare nuovi dettagli sul suo rapporto con l’ex velino. A raccontare della frequentazione con Ginevra era stato lo stesso Pierpaolo nel salotto di Pomeriggio 5: “È una mezza storia, è all’inizio. Si chiama Ginevra Lambruschi. È una frequentazione. Io non la chiamo storia. Oggi lei sapeva che venivo qua e mi ha detto ‘Se ti chiedono se sei single che rispondi’. Io ho detto ‘che sono single’ e lei ha detto che invece non dovevo rispondere di sì“. Dopo le parole di Petrelli, però, Ginevra, sempre ai microfoni di Barbara D’Urso, aveva attaccato Petrelli, reo di averla abbandonata dopo averci dormito insieme.

Ginevra Lambruschi contro Pierpaolo Petrelli: “perchè sei sparito?”

Ginevra Lambruschi non ha digerito il modo con cui Pierpaolo Petrelli ha deciso di mettere un punto alla loro frequentazione. L’influencer, infatti, avrebbe preferito più sincerità da parte dell’ex velino che, invece, stando a quanto ha raccontato Ginevra Lambruschi, sarebbe sparito dopo aver dormito con lei. “Due giorni fa stavi con me e poi sei sparito: perché? Perchè sei venuto qui a fare il mio nome e cognome se non eri convinto? Perché sei sparito? Perché non dirmelo subito? Sono arrabbiata per questo”, ha sbottato la bellissima influencer pronta a raccontare nuovi dettagli. Cosa sarà accaduto tra i due dopo la lite a Pomeriggio 5? La Lambruschi è pronta a raccontare tutta la verità.

