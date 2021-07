Ginevra Nuti, figlia Francesco Nuti/ “Non guardo più i suoi film per non soffrire”

Ginevra Nuti è la figlia e tutrice di Francesco Nuti. Nata nel ’99, si prende cura di suo padre ormai da tempo, dopo che lui nel 2006 è rimasto vittima di un incidente domestico che gli ha procurato gravi danni neurologici. In un’intervista al Corriere della Sera rilasciata nel 2018, Ginevra ha parlato della loro vita insieme: “Sta meglio – informa – e grazie alla riabilitazione ogni giorno fa piccoli ma importanti miglioramenti. Adesso fortunatamente abitiamo vicini. Ci parliamo attraverso sguardi, sorrisi e piccoli gesti. Io gli faccio vedere come sto crescendo, con foto e video, lui mi risponde con un grande sorriso”.

Ginevra Nuti parla del rapporto con suo padre Francesco

Per quanto la riguarda, diventare tutrice di suo padre è stato un atto doveroso. Anche se non è così semplice rapportarsi a lui ora che sta male. In particolare, ha svelato, non guarda mai i film di suo padre: “Dopo l’incidente di papà, ho sempre evitato di guardare tutti i suoi film”, racconta Ginevra Nuti. Tutti tranne uno, Caruso Pascoski. “Mi fa superare la malinconia”. La prima volta che l’ha visto si è divertita molto: “Ricordo quel momento come se fosse ieri: avevo 15 anni, ero col mio ragazzo a casa, cercavamo qualcosa da guardare, abbiamo scelto Caruso Pascoski. Siamo letteralmente morti dalle risate”.

Ginevra Nuti ospite a Domenica in

Nonostante i suoi problemi, per Ginevra Francesco è stato un padre e continuerà a esserlo: “Mi ha insegnato e mi insegna ad amare la musica e gli animali: a casa di papà c’era un grande pianoforte nero dove ho imparato a suonare qualche nota. E poi c’erano le chitarre, davanti a un grande acquario: passavo ore intere di fronte a quegli strumenti. Ancora oggi papà mi insegna ogni giorno a capirci, a conoscerci, anche se più lentamente delle altre persone”. Oggi andrà in onda in replica su Rai1 la sua intervista a Domenica in trasmessa per la prima volta nel maggio scorso.

