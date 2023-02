Ginevra Pisani, fidanzata Alessio Vassallo/ “Ci siamo scritti vere e proprie lettere”

Ginevra Pisani, chi è la fidanzata Alessio Vassallo

Alessio Vassallo, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è fidanzato con Ginevra Pisani da un anno e mezzo. Ginevra Pisani, classe 1998, si è fatta conoscere in televisione partecipando, come corteggiatrice, a Uomini e Donne: nel programma ha conosciuto l’imprenditore Claudio D’Angelo con il quale ha vissuto una storia d’amore finita alla fine del 2019.

Ginevra Pisani, fidanzata di Alessio Vassallo/ 24enne ex Eredità: "Ora il teatro"

Ex professoressa di L’Eredità e già co-conduttrice con Flavio Insinna di Il pranzo è servito, Ginevra e l’attore Alessio Vassallo si sono conosciuti grazie ai social: “L’ho incrociata su Instagram a fine estate 2021. Ginevra stava registrando L’Eredità a Roma, io ero in Friuli sul set di Se mi lasci ti sposo. Non potendo incontrarci, abbiamo cominciato a scrivere con sempre maggiore frequenza. Vere e proprie lettere. Il nostro corteggiamento è durato mesi”, ha raccontato Vassallo a Oggi. “Quando poi ci siamo incontrati, non abbiamo avuto la sensazione di un primo appuntamento. Dopo dieci minuti, eravamo già una coppia”, ha aggiunto Ginevra.

Ginevra Pisani si sposa: proposta di matrimonio da Paolo?/ L'ex Uomini e Donne...

Alessio Vassallo: “Ginevra? Mi ha regalato l’equilibrio nel quotidiano”

Alessio Vassallo, quasi 40 anni, e Ginevra Pisani, 24 anni, hanno anche condiviso insieme il palco: “Siamo stati in scena ne La concessione del telefono, insieme: mancava l’attrice per una piccola parte, ho suggerito lei. Ginevra ha dovuto trasferirsi con me a Palermo. Ha conosciuto i miei, abbiamo convissuto in una casetta”, ha rivelato l’attore a Oggi. Prima di incontrare Ginevra, Vassallo è stato sette anni con l’attrice Lorena Cacciatore e cinque con Francesca Serra, ex tentatrice di Temptation Island: “Ginevra è la prima ragazza che mi ha regalato l’equilibrio nel quotidiano”, ha detto l’attore a Oggi, rivelando di voler costruire una famiglia numerosa insieme alla fidanzata. Lo scorso ottobre, in occasione del loro primo anniversario, Vassallo ha dedicato un post molto romantico a Ginevra: “Un anno insieme, fatto di baci, sorrisi e grandi costruzioni. Il mio naso sempre più schiacciato… per cercare il tuo. Ovunque ci troviamo uno dei nostri baci resta lì in quel luogo a risuonare. Sempre nei miei pensieri”, ha scritto su Instagram.

Ginevra Pisani, nuovo fidanzato dopo Claudio D'Angelo/ Chi è? "Mi sento privilegiata"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessio Vassallo (@alessio_vassallo_)













© RIPRODUZIONE RISERVATA