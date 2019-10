Ginevra Pisani molestata in strada/ La Prof de L’Eredità: “Nessuno mi ha aiutata!”

Ginevra Pisani è ancora sconvolta. La professoressa de L’Eredità ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha appena denunciato su Instagram un fatto davvero terribile che purtroppo l’ha vista protagonista. Ginevra è stata infatti molestata per strada a Milano da un uomo di colore, come lei stessa svela. “Mentre stavo attraversando, delle altre persone mi stavano venendo incontro per attraversare verso il lato posto e tra di loro sbuca un ragazzo nero, che decide di toccarmi il sedere. Ma non toccarlo così…mi ha dato proprio un bello schiaffo, come per dire ‘brava”‘, esordisce la Pisani. “Non mi era mai successa una cosa del genere” continua la Professoressa, che ammette di averlo voluto dire sui social per denunciare l’accaduto ma anche per fare un’importante riflessione.

Ginevra Pisani molestata a Milano: “Nessuno mi ha aiutata, vergogna!”

Lo sfogo di Ginevra Pisani infatti prosegue: “nessuno si deve permettere di toccare una persona senza la sua volontà. Il nostro corpo è troppo importante per essere molestato e violentato gratuitamente” ammette. L’ex fidanzata di Claudio D’Angelo indossava al momento della molestia una minigonna, perciò aggiunge: “Nonostante ciò io continuerò a mettere la minigonna, camminerò a testa alta”. Poi denuncia un fatto che l’ha particolarmente ferita: “L’altra cosa terribile che voglio denunciare è che nessuno ha detto qualcosa, era pieno giorno e nessuno mi ha aiutato o si è preoccupato di capire come potessi stare.” Così conclude “Questo perché siamo in Italia e ancora molte persone hanno la concezione che se indossi una minigonna te la cerchi, te lo meriti. No, non funziona così”





© RIPRODUZIONE RISERVATA