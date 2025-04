Ve la ricordate Ginevra Pisani di Uomini e Donne? L’ex corteggiatrice ha voltato pagina dopo anni dal dating show e a marzo aveva svelato al pubblico che il fidanzato Alessio Vassallo le aveva fatto la proposta di matrimonio. In queste ore la ragazza ha spiegato sui social alcuni dettagli di come sarà la cerimonia, soddisfacendo la curiosità dei fan che non vedono l’ora di saperne di più sull’evento. In un video, Ginevra Pisani ha raccontato di immaginare già la sua camminata nella navata con un sorriso smagliante.

Ginevra Pisani, chi è la fidanzata di Alessio Vassallo/ "Con lei ho scoperto il vero amore"

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato alcuni elementi tra cui il fatto che il matrimonio potrebbe avvenire a Roma o a Palermo, dove immagina una festa accanto al mare cristallino. Ad ogni modo, Ginevra svela finalmente quale sarà la location ufficiale: innamorata della tradizione, che dice che le nozze si celebrano nel paese della sposa, svela di sposarsi a Napoli. “Napoli è la terra dei mille colori“, spiega, “è il cuore pulsante del Regno delle due Sicilie“. Per quanto riguarda la location vera e propria, rivela di aver scelto un luogo romantico ma non pomposo.

Ginevra Pisani svela la location: poi l’indovinello ai fan sui social

Ginevra Pisani è al settimo cielo. L’ex corteggiatrice, conosciuta per la sua lunga relazione con Claudio D’Angelo ha finalmente fatto capire ai suoi fan alcuni dettagli sul suo matrimonio. Per ora ha trovato tre location, ma una ha fatto breccia nel suo cuore: “L’ho trovata, è lei!”, ha detto la ragazza, che oggi deve pensare a tutto il resto come il menù, le bomboniere, i fiori, l’abito, il rito, la musica e tanto altro. E il tema? Ginevra Pisani conclude il suo post dicendo di aver involontariamente svelato il tema del matrimonio. Voi lo avete capito?