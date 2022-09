Ginevra sulla sorella Elettra Lamborghini/ “Non ero gradita alla cena di Natale..”

Grande Fratello vip 7, Ginevra Lamborghini ai ferri corti con Elettra Lamborghini: il retroscena

Il Grande Fratello vip 7 é appena iniziato con la puntata opening del 19 settembre, dove, tra i 24 concorrenti vip del reality show Ginevra Lamborghini si é presentata come la sorella della celebre popstar Elettra Lamborghini, che non vede da anni. Nelle prime ore del gioco dei vipponi, in confidenza con i coinquilini nella Casa Ginevra ha ammesso a piú riprese di non avere più alcun rapporto con Elettra, la twerker-queen, il che sarebbe voluto proprio dalla cantante rispetto ad alcune incomprensioni familiari non ancora rese note al Grande Fratello vip 7.

Incalzata dai coinquilini rispetto ad un possibile incontro-paciere tra sorelle al Grande Fratello vip 7, quindi, Ginevra ammette: “Credo che non accadrà”. Il motivo? Ginevra svela nella Casa del Grande Fratello vip 7 di non vedere la sorella Elettra dal lontano novembre 2019, lasciando intendere che i rapporti tra loro siano ormai inesistenti:”Pensa che a me fa strano quando la vedo in TV, non me la ricordo più, non so dirti come sia alta…come quando non vedi più dal vivo una persona, cominci a dimenticartene”. Parole molto forti quelle pronunciate da Ginevra Lamborghini, che potrebbe rivelarsi l’outsider del Grande Fratello vip 7. Eppure, così come la stessa gieffina ammette nella sua clip di presentazione destinata ai telespettatori del GF vip 7, entrambe le sorelle hanno vissuto nell’agiatezza e nel lusso, tra le condizioni economiche agiate della famiglia che dà il nome alla celebre maison automobilistica Lamborghini.

La triste confessione della cena di Natale 2021 al Grande Fratello vip

Una famiglia in cui, però, nonostante le vantaggiose condizioni economiche non mancano dissidi e muri da abbattere tra i singoli membri, come svela Ginevra nella sua confidenza che tocca il tasto dolente di una mancata cena di Natale: “Sono spesso stata io l’esclusa delle situazioni . Si organizzava a Natale lo scorso anno… il 24 dicembre (Vigilia di Natale) mia mamma mi ha chiesto se potessi andarmene, perché non ero gradita a cena. Ci sono rimasta malissimo”. Insomma, pare che Elettra Lamborghini non gradisse la presenza della sorella Ginevra, in vista della cena di Natale 2021. Ma quale sarà la verità di Elettra Lamborghini?

