Ginevra tra Daniele e Carlo/ “Faccia presto a scegliere” (Uomini e donne)

Signori e signore finalmente arriva il momento di Uomini e donne e del trono classico partendo proprio dall’intricato trono di Daniele Dal Moro. Sarà lui ad aprire la puntata di oggi con le sue tre esterne e, in particolare, la vicinanza che ha sentito subito con la bella Ginevra. Non sappiamo bene se il tronista lo abbiamo fatto di proposito solo per mettere insieme qualche piccola scaramuccia con il suo collega Carlo, fatto sta che proprio con Ginevra è riuscito ad aprirsi un po’ raccontandole in esterna qualcosa in più riguardo alla sua famiglia e a quello che li tiene insieme e che non li tiene insieme. Rimane il fatto che Ginevra non è nuova al trono classico visto che quando Daniele è arrivato lei era già in studio e tutto perché era tra le fila delle ragazze presenti per Carlo.

GINEVRA TRA DANIELE E CARLO, COME FINIRA’ A UOMINI E DONNE?

Al momento le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che proprio Carlo Pietropoli non è molto infastidito da tutto questo ma presto chiederà alla bella Ginevra di prendere una decisione visto che lui non ama molto questo giochetto dei due tronisti e quindi non la lascerà andare avanti a lungo in questo modo. Daniele confermerà l’interesse per lei ma cosa dirà Ginevra di lui? Ci vuole tempo per conoscere una persona soprattutto se quella è Daniele Dal Moro che da sempre fa discutere il pubblico. Ginevra farà questo salto nel buio? Al momento non ci è dato saperlo ma siamo sicuri che, come dice Carlo, la sua risposta influirà molto sulla scelta e sulla durata del trono di quest’ultimo. Con Ginevra fuori dai giochi, sceglierà prima del previsto?

© RIPRODUZIONE RISERVATA