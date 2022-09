Ginevra vs Giaele: “Si vergogni!”/ “Suo stile di vita è schiaffo agli italiani!”

Giaele vs Ginevra, il “matrimonio libero” fa scandalo al Grande Fratello VIP: “Cerca solo uomo ricco”

Il concetto di “amore libero” di Giaele manda su tutte le furie Ginevra al Grande Fratello VIP. Quest’ultima non perde occasione per rimproverare e attaccare la coinquilina. E la sua ira non si placa nemmeno durante la diretta, dove con Giaele finisce quasi in rissa. “Deve essere onesta e dire che le piace questo uomo perché ha una bella macchina, il conto in banca e tutto il resto. Io e lei non condividiamo un bel niente”.

Mamma Giaele De Donà, chi è e malattia/ "Sta su una sedia a rotelle": la rivelazione al GF Vip

Tante critiche rivolte allo stile di vita della giovane influencer e alle sue abitudini a cinque stelle. I toni si accendono vertiginosamente durante la puntata e Giaele è costretta a tirar fuori le unghie per far valere le sue ragioni. Ginevra però non ci sente e ribadisce il suo pensiero: la fotomodella non è realmente innamorata del marito, ma solo ammaliata dalla sue risorse economiche. “Cerca un uomo che le possa dare un certo stile di vita”, aggiunge impettite la Lamborghini.

GF Vip, Giaele De Donà confessione choc: flirt con una ex naufraga/ È Taylor Mega!

Giaele attaccata da Ginevra, Sonia Bruganelli la difende: “Devi fregartene!”

“Si deve vergognare, andasse a fare della beneficenza, è uno schiaffo agli italiani. È una vergogna”. La ragazza attacca duramente Giaele De Donà anche per quanto riguarda i suoi atteggiamenti quotidiani nella casa e nel momento in cui la tensione sale alle stelle, da studio così interviene Sonia Bruganelli. L’opinionista cerca di riportare equilibrio e far valere le ragioni di Giaele. “Ora basta! Giaele devi fregartene. Tu sei sicura così della tua storia? Fregatene. Non capisco perché devi dare spiegazioni, non capisco proprio…”, tuona la famosa opinionista. Applausi da studio, questa volta Ginevra ha esagerato davvero.

LEGGI ANCHE:

Brad Beck, chi è il marito di Giaele De Donà?/ Spunta l'ombra di Mark Caltagirone...

© RIPRODUZIONE RISERVATA