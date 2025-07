Gino Bramieri, chi era la prima moglie Maria Barbieri: il figlio Cesare e le altre mogli, una vita ricca di eventi

Gino Bramieri, chi era il volto tv e le mogli

Tra i protagonisti della puntata odierna di Techetechetè abbiamo trovato Gino Bramieri, uno dei volti più amati di sempre della tv italiana. Noto anche per via delle sue storie sentimentali, per 40 anni fu sposato a Maria Barbieri. Si sposò con la donna già a 19 anni. Il loro lunghissimo amore, però, si concluse circa 40 anni dopo senza tuttavia arrivare mai al divorzio bensì soltanto alla separazione.

Dopo il matrimonio, Gino Bramieri ritrovò due volte l’amore, una di queste con Ida Petruccetti con cui ebbe una relazione di ben 17 anni, mentre la seconda è stata Angela Baldassini, che divenne la sua compagna dal 1988 al 1996, anno in cui l’uomo morì. Nacque anche un po’ di tensione tra la prima storia moglie di Gino Bramieri e Angela Baldassini, che sfociò anche in una lite in diretta tv qualche anno fa. Gino Bramieri ebbe anche il figlio Cesare Bramieri, che è stato sentimentalmente legato a Lucia Marisio.