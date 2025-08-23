Gino Bramieri, dalla malattia all'amore per Maria Bramieri: il maledetto tumore al pancreas, il malessere sul set notato dai colleghi...

Fu un maledetto tumore al pancreas a togliere la vita a Gino Bramieri

Correva l’anno 1996 quando l’attore Gino Bramieri venne a mancare a causa di una brutta malattia: un tumore al pancreas. Il celebre showman lottò fino alla fine, ma le sue condizione erano diventate davvero critiche. Eppure affrontò eroicamente i suoi impegni professionali, quasi come se nulla fosse successo. Sorrideva e faceva sorridere, come i più grandi dei comici. Dalla Rai a Mediaset, Gino Bramieri ha regalato grandi gag e tantissimo divertimento. Capì di essere gravemente malato durante le riprese di uno sceneggiato, come ricorda la collega e l’attrice Paola Onofri che condivise il set con Gino Bramieri.

Gino Bramieri, chi è la moglie Maria Barbieri/ Un amore lungo 40 anni

In una intervista a Fanpage, Paola ha ricordato quegli ultimi momenti assieme a Gino Bramieri, rivelando alcuni retroscena che vanno a sottolineare la grande professionalità dell’uomo. “Si dimostrò un grande fino alla fine. Stava male, soffriva e per noi era triste vederlo in quelle condizioni”, ricorda.

Gino Bramieri, dalla storia d’amore con la moglie Maria la nascita dell’unico figlio Cesare

“Eravamo consapevoli dei suoi sacrifici. Una volta nel pieno di una scena mi strinse forte la mano, senza che fosse previsto sul copione. Subito dopo venne a scusarsi”, ricorda ancora Paola Onofri parlando di Gino Bramieri e la sua malattia. Per quanto concerne la vita sentimentale dell’attore, sappiamo che si sposò nel 48 con la ventiquattrenne Maria Barbieri, dalla quale si separò diversi anni dopo senza mai divorziare.

Dalla loro storia d’amore nacque l’unico figlio dell’attore, Cesare, venuto a mancare nel 2008. Lucia, la moglie di Cesare, parlando di Gino in una intervista a La Gazzetta di Lucca, ha ricordato l’eleganza innata dell’attore, che l’aveva accolta amorevolmente in famiglia. “Non dimenticherò mai il suo profumo. Quando mi incontrava mi faceva il baciamano e poi mi dava un bacio sulla fronte”, ricorda Lucia Bramieri.