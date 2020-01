Gino Bramieri/ Dal mitico G.B. Show all’ospitata di Aldo Fabrizi (Il Gran Varietà)

La comicità di Gino Bramieri è intramontabile e anche se sono trascorsi diversi anni dalla sua scomparsa, l’artista è pronto per far ridere ancora il pubblico italiano. L’occasione è Il Gran Varietà, il programma di Rai 1 che andrà in onda nella seconda serata di oggi, lunedì 13 gennaio 2020, e che ripercorrerà la tv del passato anche grazie al G.B. Show, lo spettacolo che Rete 1 ha trasmesso dall’82 all’88 e condotto da Bramieri, affiancato da soubrette del calibro di Antonella Steni, Alida Cheli e Isa Di Marzio, e impegnato in monologhi e barzellette, sketch e canzoni. Contenuti spesso trasmessi da Techetechete, come lo sketch al fianco di Ettore Conti. Quest’ultimo, in qualità di regista, istruisce un Bramieri che si deve improvvisare indiano. “Ti chiamerai Testa di Gaza”, dice prima che il comico esibisca una delle sue storiche espressioni di rammarico, “oppure Faccia da Coyote”. La gag e il fraintendimento è dietro l’angolo, soprattutto quando Conti parla della personalità del suo personaggio, “non sei mai pacato”. Bramieri però capisce “pagato” e contesta: “Avevamo pattuito per 50 mila lire. Almeno per la pensione…”. Clicca qui per guardare il video di Gino Bramieri

GINO BRAMIERI: UNA LUNGA CARRIERA DI SUCCESSI

Gino Bramieri ha colpito il bersaglio diverse volte nella sua carriera, riuscendo a far ridere anche negli ultimi anni della sua vita, stroncata nel ’96 a causa di un tumore al pancreas. Il suo GB Show è stato solo uno dei grandi momenti in cui il pubblico ha potuto ridere grazie alle sue battute, molto semplici e per questo immortali. Dopo diverse edizioni in diretta al Teatro Sistina di Roma, lo show però è stato trasmesso in differita. “Per il programma è una specie di castrazione”, ha detto all’epoca il responsabile di produzione Pietro Garinei a La Repubblica, “grazie ai testi di Dino Verde e di suo figlio Gustavo, la trasmissione non risente della permanenza in frigorifero”. Bramieri invece era già consapevole del fatto che “dal Giaguaro in poi devo dire grazie alla Tv e alle sue regie teatrali”, anche se sarà proprio l’artista a rendere possibile completare le prove in soli tre giorni, prima di fare lo spettacolo. Bramieri del resto sarà anche l’ultimo ad ospitare Aldo Fabrizi prima della sua scomparsa, avvenuta quando aveva 82 anni. Saranno in molti infatti ad intervenire nel suo spettacolo, come Christian Fassetta, Pippo Baudo e molti altri ancora.

