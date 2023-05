Gino Castaldo, chi è/ Critico musicale: “Mi piaceva scrivere e mi piaceva la musica”

Gino Castaldo, chi è il critico musicale

Gino Castaldo sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, venerdì 26 maggio, di Oggi è un altro giorno, in onda su Rai 1 dalle 14.05. Il giornalista e critici musicale è nato a Napoli nel 1950, il padre era lo sceneggiatore e autore Guido Castaldo: “Mio papà lavorava nel mondo dello spettacolo, perché faceva l’autore, quindi sono cresciuto fra teatro, televisione, musica, ecc … Lui per reazione avrebbe voluto che facessi un mestiere più sicuro… invece poi ho finito per seguire le sue orme. Però lui poi ha capito e ha accettato che io lavorassi in quel mondo”, ha raccontato Castaldo a Interviste Romane.

Con il suo lavoro di critico musicale è riuscito a unire la sua passione per la musica a quella per la scrittura: “Mi piaceva scrivere e mi piaceva la musica. Due cose che si sono combinate insieme e che poi si sono inserite nel mio lavoro”.

Gino Castaldo: le collaborazioni, il lavoro in radio

Gino Castaldo ha collaborato per molti anni con La Repubblica: “Collaborai con una rivista alternativa importante e poi mi chiamarono a “ La Repubblica”. Oggi sembra assurdo ma mi chiamarono loro. Avevo 25 anni e io dissi che ci dovevo pensare (risata), perché erano tempi così e iniziai a collaborare”, ha raccontato a Interviste Romane. Castaldo è molto attivo anche in radio: insieme a Ernesto Assante dal 2011 al 2017 ha condotto Playlist su Radio Capital; è stato autore di programmi musicali su Radio 3 e per Radio 2; dal 2018 conduce con Ema Stokholma Back2back. Fra i suoi libri più recenti ricordiamo: “Il romanzo della canzone italiana”, “Lucio Dalla” scritto con Ernesto Assante e “Il cielo bruciava di stelle. La stagione magica dei cantautori italiani”.

