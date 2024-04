Gino Cecchettin: “Mia figlia Giulia dava un’anima a qualsiasi cosa”/ “A volte sembra impossibile…”

Gino Cecchettin e la battaglia quotidiana per ritrovare la felicità: “Affrontiamo la vita con il seme della speranza…”

Gino Cecchettin è stato oggi ospite nello studio di Verissimo per ricordare la sua amata figlia, Giulia Cecchettin, strappata ingiustamente alla vita dal vile gesto del suo ex fidanzato. Un dolore immenso, difficile da spiegare al quale chiunque farebbe fatica a dare una forma. “Dire come sto è la domanda più difficile a cui rispondere e più volte al giorno, ci sono volte in cui sembra impossibile andare avanti, capacitarsi che una persona manchi; però la vita va avanti. Guardo le altre due creature che ho, Davide ed Elena, e mi faccio forza per andare avanti…”.

Gino Cecchettin ha raccontato a Verissimo come Elena e Davide – fratelli di Giulia Cecchettin – stanno affrontando il tragico lutto. “Come stanno reagendo? Ognuno a modo proprio, per fortuna abbiamo i nostri impegni: Elena si sta per laureare, Davide è ancora al liceo. Affrontiamo la vita con il seme della speranza, facendo tutti i giorni i conti con il dolore. Sto combattendo affinché tornino ad essere felici…”. A proposito della sua amata figlia ha invece raccontato: “Giulia era una ragazza semplicissima, questo era il suo dono: riusciva a dare un’anima a qualsiasi cosa… La ricordo con un particolare che nella semplicità ha fatto sì che anche le sue amiche riuscissero ad inserirsi bene. Ha aiutato una ragazza ad aiutare una ragazza che non riusciva ad inserirsi al liceo; le ha fatto tutoraggio e di recente ho avuto l’opportunità di conoscerla. Ho capito che ha salvato una vita, con le piccole cose; anche solo con un piccolo saluto”.

Gino Cecchettin e il ricordo dell’ultima settimana di sua figlia Giulia: “Quel silenzio ci ha congelati…”

Gino Cecchettin, con gli occhi che ha fatica hanno retto le lacrime, ha ripercorso le emozioni di quella settimana che avrebbe dovuto accompagnare sua figlia Giulia verso un traguardo decisamente lieto. Purtroppo però, quella che sembrava una settimana perfetta si è trasformata in un doloroso incubo. “Stavamo preparando una festa, pronti per quella gioia che è stata bloccata. Nel libro la definisco la settimana perfetta; c’era la laurea, c’era la possibilità di rivedere Elena che tornava dagli studi, si respirava un clima di felicità. Quel sabato lì ci siamo congelati. Io ho capito subito che qualcosa non andava, la speranza è sempre vigile nel cuore ma un genitore percepisce qualcosa, soprattutto in virtù del fatto che lei non aveva mai dato segni di voler fare pazzie”. Il padre di Giulia Cecchettin ha poi aggiunto: “Quel silenzio mi ha spaventato però ho dato una chance… Mi sono dato diverse spiegazioni, ma quando il silenzio continuava ho capito che forse era successo qualcosa”.

Gino Cecchettin – ospite a Verissimo – ha spiegato di aver tentato di aver sempre rispettato la privacy di sua figlia Giulia in riferimento al rapporto con il suo ex fidanzato Filippo Turetta: “Io chiedevo spesso ma avevo paura di invadere la privacy. Lei ha sempre vissuto la sua vita facendo dell’ordine la sua vita quotidiana, dell’essere integra, non potevo quindi invadere la privacy che si era meritata. Esortavo in una chiusura più decisa ma lei ha sempre avuto questa sindrome da crocerossina, diceva: ‘Sta soffrendo per colpa mia’…”.











