Gino Cerca Chef/ Anticipazioni 10 settembre: Gino D’Acampo assume cuochi

Gino Cerca Chef parte stasera, 10 settembre 2020, su Nove. Il talent cook show presenta alla televisione nove aspiranti chef che si daranno battaglia a suon di piatti per convincere Gino D’Acampo ad assumerli. Questi è un noto chef italiano proprietario di cinquanta ristoranti in Gran Bretagna che sarà aiutato dal maitre francese Fred Sirieix. Questa avventura arriva a tre mesi da un’altra avventura che D’Acampo si era concesso in televisione e cioè Restaurant Swap – Cambio ristorante andato in onda sempre su Nove poco prima dell’inizio dell’estate e in grado di riscuotere un discreto successo di pubblico. E chissà che queste esperienze non siano il viatico per lo chef di puntare al “piatto grosso”, a tutto quello a cui aspirano i professionisti della cucina che si avvicinalo alla tv: Masterchef Italia.

Gino Cerca Chef, il meccanismo del talent

Ma qual è il meccanismo di Gino Cerca Chef? Intanto sappiamo che ci sarà un posto nei ristoranti di Gino D’Acampo e che all’inizio ad affrontarsi saranno nove aspiranti chef. La gara sarà poi divisa in tre manche come capita molto spesso in questo tipo di programmi. La prima sfida sarà il Cavallo di Battaglia con i protagonisti divisi in gruppi da tre pronti a cucinare il loro piatto forte tra antipasti, primi, secondi e dolce. L’obiettivo è quello di conquistare la Chef Seat una delle tre sedie messe a disposizione. Una volta che verranno fuori i tre migliori sarà il momento della Prova di Carattere che sarà divisa a sua volta in due parti e che porterà alla fine della puntata due soli protagonisti. Questi si sfideranno nella preparazione di tre piatti tipici del ristorante di D’Acampo e non sarà facile accompagnare i giudici. Le puntate saranno sei e seguendo sempre questo meccanismo ci saranno sei vincitori.



