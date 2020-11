Gino D’Acampo/ Dalla condanna per furto al matrimonio con Jessica Morrison

Gino D’Acampo è uno dei grandi protagonisti della serata in tv, protagonista su Real Time ospite di Bake Off Italia 2020. Lo chef classe 1976 di Torre del Greco ha vissuto anche dei momenti difficili in passato. Nel 1998, quando aveva 22 anni, fu condannato a due anni di prigione per aver svaligiato la casa di Londra di Paul Young, il noto cantante. Precedentemente, nel 1995, si era trasferito a Londra per buttarsi nel mondo degli affari e lavorare ad Hampstead nel The Orchard Restaurant e successivamente a Guildford nel Cambio Restaurant. Oggi Gino è tra i proprietari di Bontà Italia, fornitore di grandi materie prime italiane anche all’estero. Ha avuto tante esperienze in televisione dove ha debuttato su ITV nel 2004 a Too many cooks. Nel 2020 ha iniziato a lavorare nella tv italiana con due programmi sul Nove, Restaurant Swap Cambio ristorante e Gino cerca chef.

Gino D’Acampo, chi è la moglie Jessica Morrison

Gino D’Acampo ha anche una splendida moglie, Jessica Morrison, che ha sposato nel 2002. Biondissima e con un fisico da top model con lei ha dato alla luce tre figli. Al Tabloid inglese OK! raccontò il suo grande amore per la moglie e i numerosi gesti per cercare di farla sentire la sua principessa: “Pulisco la sua macchina ogni settimana, ogni volta le carico lo spazzolino perché la batteria è scarica. E se di notte ha sete le porto sempre una bottiglia di acqua fredda“. Uomo premuroso e molto presente in famiglia è diventato per il pubblico italiano un vero e proprio sex symbol con tantissime ammiratrici anche per quello oltre che per il suo incredibile carisma.



