Gino e Fiodor Lavagetto, ex marito e figlio di Miranda Martino/ Attore e imprenditore

Dopo il matrimonio con Ivano Davoli, Miranda Martino ha sposato l’attore Luigi “Gino” Lavagetto. La coppia ha avuto un figlio, Fiodor. Nato a Genova il 13 luglio 1938 da Mario Lavagetto e Maria Traversa, Gino ha mosso i primi passi in teatro, nella compagnia de La Borsa di Arlecchino di Genova. Successivamente si trasferisce a Roma, dove ha lavorato in teatro, in televisione e anche nel cinema. Negli anni settanta ha interpretato Leonello Astolfi, capo della sezione furti, nella serie televisiva poliziesca “Qui squadra mobile”. Per il cinema ha curato anche la sceneggiatura di “Quelli belli… siamo noi” (1970), scritto in collaborazione con Giorgio Mariuzzo, che è anche il regista. Nel 1989 ha recitato accanto a Laura Efrikian, sua compagna dell’epoca, nella commedia radiofonica “La famiglia Birillo”.

Fiodor Martino Lavagetto: la passione per il poker

Gino Lavagetto è anche un giocatore di Poker. “Avevo il privilegio di sedere dietro ai signori che giocavano a briscola, scopa, tressette nel bar vicino al negozio di frutta e verdura di mia madre. Qualche volta avevo accesso anche alle salette private dove si giocava a poker, quello a 5 carte”, ha raccontato l’attore al sito Gioco News. Anche il figlio Fiodor, imprenditore e poker player, condivide con il padre la passione per le carte: “Da piccolo lo facevo mettere dietro a me mentre giocavo con gli amici a casa e probabilmente ha acquisito anche lui qualche conoscenza. Chissà, magari ha imparato proprio da me a stare al tavolo”, ha confessato l’attore. Fiodor Martino Lavagetto, appassionato di Texas Hold’em, ha fondato la piattaforma Boom Betz.

