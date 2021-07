Gino Landi “Lorella Cuccarini? Mi piacque subito”/ Il primo incontro nel 1986 “Umile”

Nella sua lunga carriera, Gino Landi ha avuto occasione di lavorare con molte delle showgirl più celebri e amate dal pubblico italiano. Una di quelle che ha conquistato sin da subito la sua stima è Lorella Cuccarini. Siamo nel 1986 quando Landi lavora con Lorella la prima volta per “Fantastico 7”. In un’intervista a Landi del 2015, pubblicata sul portale lorellacuccarini.net, il regista e coreografo ha ricordato il loro primo incontro e ha avuto per lei solo elogi. “Lorella la conobbi la prima volta anni fa per un programma su Rete4, “Sponsorcity”. Poi la ritrovai con piacere per “Fantastico”. – ha ricordato – Mi piacque subito perchè semplice, bella, bionda, non altissima ma non bassissima, gambe belle e magre, forte, umile.” Quel Fantastico che li vide lavorare fianco a fianco, bastò a Landi per comprendere le caratteristiche che hanno poi fatto della Cuccarini ‘la più amata dagli italiani’: “La caparbietà, la tenacia, il non lamentarsi mai.”

Lorella Cuccarini "Mio marito Silvio? Galeotto fu un film"/ "Quando ci conoscemmo..."

Gino Landi, Lorella Cuccarini e la rivalità con Alessandra Martines

Gino Landi si è poi espresso sulla presunta rivalità con Alessandra Martines: “Tutte sono amiche e tutte sono rivali. A me personalmente non hanno creato problemi, ho lavorato bene con entrambe. – ha ricordato il regista, spiegando poi che – Oggi non ci sono più queste “rivalità”… sono solo rivalità politiche. Prima si aspettava questo spettacolo del sabato sera come l’evento per tutta la famiglia, lo aspettavano tutti gli italiani. Oggi si parla solo di politica, politica, politica..” In merito ai lavori teatrali della Cuccarini, con particolare attenzione ai musical, Landi ha ammesso che tra i suoi preferiti c’è: “Sweet Charity. Ottima interpretazione. E’ anche un musical di Bob Fosse che io amo particolarmente… infatti con Lorella ne facemmo un balletto nella prima puntata di “Festival” nel 1987 e poi nel 2008 nel programma di Pippo Baudo a “Serata d’onore”.

