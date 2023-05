Gino Latilla, chi è/ Come è morto? A 86 anni dopo una lunga malattia

Gino Latilla, il cantante morto nel 2011

Nella puntata di oggi, mercoledì 10 maggio 2023, di Oggi è un altro giorno verranno ricordati Gino Latilla e Carla Boni. Gino Latilla, nome d’arte di Gennaro Latilla, è morto l’11 settembre 2011 all’ospedale fiorentino di Santa Maria Nuova, di Firenze. Aveva 86 anni, avrebbe compiuto 87 anni il 7 novembre prossimo. Si è spento dopo una lunga malattia. Era nato a Bari il 7 novembre 1924, ma Firenze è sempre stata la sua città.

“Eravamo legatissimi. Ho perso un amico vero. Ci eravamo conosciuti nei primissimi anni ’50, quando lui arrivò alla Eri dove io già lavoravo, e da allora non ci siamo mai persi”, raccontò Narciso Parigi a Il Secolo XIX. Latilla, figlio d’arte (il padre Mario era stato un famoso cantante), vinse il Festival di Sanremo nel 1954. Proprio a Sanremo, due anni prima, aveva conosciuto Carla Boni, che nel 1958 sposò e dalla quale ebbe due figli, Davide e Luisella, prima della separazione.

Gino Latilla: la carriera e i grandi successi

Tra i numerosi successi di Gino Latilla, presentati al Festival di Sanremo, ricordiamo “Vecchio scarpone” del 1953 (in coppia con Giorgio Consolini); il successo del 1954 “Tutte le mamme” (sempre in coppia con Consolini) e “…e la barca tornò sola” (insieme a Franco Ricci), che si classificarono rispettivamente prima e terza. Nel 1955 vinse con “Vecchia Europa” il Festival internazionale di Venezia. Ebbe un forte sodalizio artistico con Carla Boni, che diventò sua moglie, tra i loro successi ricordiamo: “Casetta in Canada”, del 1957 e “Timida serenata” del 1958. Negli anni Sessanta divenne dirigente della Rai prima a Roma, poi a Firenze. Poi negli anni Ottanta tornò a calcare il palcoscenico formando, insieme a Nilla Pizzi, Carla Boni e Giorgio Consolini il gruppo “Quelli di Sanremo“.

