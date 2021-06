Gino Lavagetto e Fiodor, ex marito e figlio Miranda Martino/ La passione per il poker

Luigi “Gino” Lavagetto è stato il secondo marito di Miranda Martino

Dopo il matrimonio della cantante con il giornalista Ivano Davoli, c’è stato Luigi “Gino” Lavagetto. Nato a Genova il 13 luglio 1938, Gino ha mosso i primi passi in teatro, nella compagnia de La Borsa di Arlecchino di Genova. Successivamente si è trasferito a Roma, dove ha lavorato in teatro, in televisione e anche nel cinema. Negli anni Settanta ha interpretato Leonello Astolfi, capo della sezione furti, nella serie televisiva poliziesca “Qui squadra mobile”.

Miranda Martino e Gino Lavagetto hanno avuto un figlio, Fiodor. Purtroppo il loro matrimonio non ha avuto un lieto fine. Dopo il divorzio l’attore ha avuto altre relazioni tra cui quella con Laura Efrikian, che ha instaurato una bellissima amicizia con Miranda.

Fiodor Martino Lavagetto: la passione per il poker trasmessa dal padre Gino

Gino Lavagetto è anche un appassionato giocatore di poker: “Avevo il privilegio di sedere dietro ai signori che giocavano a briscola, scopa, tressette nel bar vicino al negozio di frutta e verdura di mia madre. Qualche volta avevo accesso anche alle salette private dove si giocava a poker, quello a 5 carte”, ha raccontato l’attore al sito Gioco News.

Anche il figlio Fiodor Lavagetto, imprenditore e poker player, condivide con il padre la passione per le carte: “Da piccolo lo facevo mettere dietro a me mentre giocavo con gli amici a casa e probabilmente ha acquisito anche lui qualche conoscenza. Chissà, magari ha imparato proprio da me a stare al tavolo”, ha confessato l’attore genovese. Fiodor Martino Lavagetto, appassionato di Texas Hold’em, ha fondato la piattaforma Boom Betz.

