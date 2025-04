Gino Paoli è una delle grandi storie d’amore che ha vissuto la cantante Ornella Vanoni e la donna sicuramente ne parlerà durante L’appuntamento con Ornella Vanoni, evento che si terrà domenica 20 Aprile. Gino Paoli e Ornella Vanoni hanno vissuto una lunga e tormentata storia d’amore e la donna più volte è tornata a ricordarne. Vediamo chi è Gino Paoli.

Bianca Balti: la sfida al tumore, tra diagnosi, cure e prevenzione/ “Ora vedo la bellezza negli ostacoli”

Gino Paoli nasce a Monfalcone il 23 Settembre 1934 ed è un’artista che ha fatto la storia della musica italiana. Ha scritto brani leggendari come Il Cielo in Una stanza, Sapore di Sale e Senza Fine e quest’ultimo è un brano che l’uomo ha dedicato proprio ad Ornella ed è un brano che ha fatto la storia della musica.

The Couple chiude in anticipo, la decisione choc di Mediaset/ Quando va in onda l'ultima puntata? La data

Per quel che riguarda la vita privata l’uomo ha avuto una vita ricca di scandali e gossip con il matrimonio con Anna Fabbri e il primo figlio Giovanni, nato nel 1964. Poi ha avuto una liaison con l’attrice Stefania Sandrelli dal quale ha avuto Amanda. Successivamente negli anni ’60 e ’70 ha avuto una lunga storia con Ornella Vanoni che destò grande curiosità all’estero e in molti erano curiosi riguardo la loro storia. Gino Paoli è sposato dal 1991 con Paola Penzo dal quale ha avuto tre figli.

Gino Paoli e la storia ‘Senza Fine’ con Ornella Vanoni

La storia tra Gino Paoli e Ornella Vanoni è stata sicuramente molto tormentata. I due si conobbero nel 1960, iniziarono a collaborare insieme con la casa Discografica Ricordi e ci fu una passione sia musicale che romantica. L’uomo gli dedicò in primis la canzone Me in tutto il mondo e successivamente gli dedicò Senza Fine, una delle sue più grandi canzoni.

Ornella Vanoni, chi è e l'aborto: "Non avrei voluto farlo"/ "Rimasi incinta da giovane"

La storia è durata nel tempo e durò anche dopo che l’uomo sposò Anna Fabbri con Ornella che divenne la sua amante. Successivamente Ornella ha raccontato di aver lasciato Gino Paoli su richiesta di Anna, la moglie, che non poteva vivere senza di lui e lei lo ha lasciato per segno di rispetto. Un amore particolare con Ornella che sposò successivamente Lucio Ardenzi ed i due poi si lasciarono.

Secondo alcune indiscrezioni Ornella lasciò il marito in quanto era troppo legata ancora a Gino Paoli e quella storia l’aveva turbata emotivamente. Comunque Ornella e Lucio hanno avuto un figlio di nome Cristiano. Parlando della loro storia Gino Paoli ha raccontato: “La nostra fu una lunga storia d’amore e la Vanoni mi ha tolto le belinate del sesso con la colpa. Su ognuno di noi uscivano spesso voci senza senso”.