Gino Paoli contro gli italiani/ “Coronavirus? Mi sembrano tutti bambini egoisti”

Anche Gino Paoli scende in campo contro il Coronavirus e se la prende anche con gli italiani. A Rai Radio 1 ha sottolineato: “Io non esco quasi mai in generale perchè non mi piace. Mi sembra di avere a che fare con un popoli di bambini egoisti. La questione è molto semplice: io non esco perché non voglio fare del male a nessuno. Se la si pensa così non c’è bisogno di proibire niente. Invece sembra di essere di fronte a una classe di bambini che non capiscono“. La trasmissione è Un Giorno da Pecora e alla conduzione Geppi Cucciari e Giorgio Lauro non possono che dare ragione al grandissimo cantante italiano, pronto con decisione a mandare un messaggio diretto al pubblico che segue da casa.

L’artista specifica un episodio visto dalla moglie: “Sembra che la gente non capisca che non osservando delle regole di un certo tipo si può fare del male agli altri. Ieri mia moglie è scesa per fare la spesa e c’era un mercato, non di generi alimentari, che tutto pieno bloccava la strada. Può darsi anche che fosse permesso dalla legge, ma questo mi lascia davvero perplesso“. Nonostante questo però Gino Paoli, che di recente ha parlato della sua vecchia cotta per Mina, è anche consapevole che questo momento può insegnarci qualcosa di importante: “Ogni volta che è successo qualcosa di drammatico, come quello che sta accadendo ora, è iniziata poi una sorta di rinascimento. La gente si guarda dentro e capisce quanto si è sbagliati in un mondo quantomeno strano”.

