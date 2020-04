Gino Paoli/ Da Stefania Sandrelli alla sua storica relazione con Ornella Vanoni

Pubblicità

Gino Paoli animerà la prima serata di Rai 1 di oggi, sabato 25 aprile 2020, ospite dello spettacolo di Massimo Ranieri dal titolo Stasera sogno tratto dallo show Sogno o son desto. Tra i tantissimi ospiti intervenuti nel corso della trasmissione troviamo anche Gino Paoli, uno dei cantautori italiani più famosi ed amati nel nostro paese. Il suo ultimo album è uscito esattamente un anno fa, il 19 aprile del 2019 ed a 29 marzo di quest’anno avrebbe dovuto esibirsi in concerto a Roma all’Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia. Tuttavia a causa dell’emergenza da Coronavirus la data è stata rinviata. Nell’ultimo mese Gino è stato oggetto di numerosi gossip che hanno coinvolto la sua ex moglie Stefania Sandrelli ed un’altra sua storica celebre ex come Ornella Vanoni. Quest’ultima ha infatti dichiarato in un’intervista di essere ancora molto legata al cantautore e di provare tutt’ora un senso di forte rimpianto per la loro storia finita ormai da moltissimi anni.

Gino Paoli, lo splendido rapporto con l’ex moglie Stefania Sandrelli

Su Velvetgossip.it Gino Paoli ha raccontato di quanto sia ancora forte il rapporto che lo lega alla sua ex moglie Stefania Sandrelli, che è anche madre di sua figlia Amanda. I due, anche a distanza di tantissimi anni dalla fine della loro storia d’amore, si vogliono ancora molto bene. Il 9 aprile ha poi rilasciato un’intervista a La Repubblica.it in cui ha avuto modo di raccontare come sta trascorrendo questa quarantena forzata assieme alla sua famiglia ed alla sua più grande passione, ovvero la musica. Anche se ha ammesso che questa reclusione forzata lo sta mettendo a dura prova, si è detto comunque sereno e soprattutto in ottima forma. Parte del tempo libero lo sta dedicando al grande cinema nella visione di grandi capolavori della cinematografia internazionale. Tra i più grandi successi che hanno caratterizzato l’immensa carriera musicale di Gino Paolo è impossibile non ricordare capolavori come il Cielo in una stanza, La gatta o Sapore di sale.



